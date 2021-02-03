У Нацраді пояснили, чому досі не анулювали ліцензії каналів ZIK, 112 і Newsone
Напередодні РНБО наклала санкції на канали Віктора Медведчука. Попри це, ліцензії ZIK, 112 і Newsone все ще діють.
Джерело: "Суспільне"
Як пояснив член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Олег Черниш, анулювати ліцензії можна тільки в судовому порядку.
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