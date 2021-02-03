Напередодні РНБО наклала санкції на канали Віктора Медведчука. Попри це, ліцензії ZIK, 112 і Newsone все ще діють.

Джерело: "Суспільне" Як пояснив член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Олег Черниш, анулювати ліцензії можна тільки в судовому порядку. Важливо Венедіктова проголосувала за введення санкцій проти каналів Медведчука: чому це важливо Новина доповнюється...