Нацрада знову взялася за канал "112 Україна" через Симоненка: деталі

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "112 Україна". Причина – висловлювання у його ефірі з боку екснардепа та лідера забороненої Комуністичної партії Петра Симоненка.
Мовиться про ефірі від 29 січня. Також ця передача виходила у повторах 30 (двічі) та 31 січня.
Попередній схожий випадок Нацрада перевірить "112 канал" через висловлювання Симоненка про громадянську війну
На що тоді були спрямованими заяви Симоменка
- Компрометацію Збройних сил України, інших збройних формувань і політичного керівництва України.
- Створення панічних настроїв.
- Загострення і дестабілізацію суспільно-політичної ситуації.
- Створення додаткової напруженості в суспільстві та протестних настроїв серед громадян.
- Розпалювання національної ворожнечі.
Висновник Нацради
- Не було альтернативного погляду на питання, яке є чутливим для національної безпеки України та забезпечення прав і свобод громадян України.
- Ведучі передачі не спростували і не поставилися критично до жодного висловлювання політика.
- У повторі передача вийшла в ефір без змін чи редакційної модерації. Хоча у редакції була можливість перевірити достовірність поширеної інформації.
- Редакція є зобов'язаною не пускати в ефірі ті судження, що мають ознаки закликів до розпалення ворожнечі. Оскільки це порушує закон про телебачення та радіомовлення.
Таким чином, під час перевірки ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ" буде з'ясовано, чи дотримався мовник вимог законодавства. Перевірку буде проведено в період із 26 лютого по 12 березня 2021 року,
– додали представники держруглятора.
До речі Звернеться до суду: Нацрада хоче анулювати ліцензію ZIK
Що цьому передувало
- 2 лютого на засіданні РНБО ухвалили рішення про введення санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.
- Президент Зеленський підписав указ.
- Санкції стосуються ще й компаній, яким належать телеканали NewsOne, "112 Україна" та ZIK.
- Термін дії обмежень – 5 років.
- Козак – бізнеспартнер Медведчука, і згідно з розслідуваннями активістів, мовиться фактично про компанії, що належать куму Путіна.
- Як вдалося з'ясувати українським спецслужбам, канали Медведчука отримували гроші з Росії. Фінансувала їх компанія "Донские угли", що працює на окупованій Луганщині.
- Єдиним, хто з РНБО не підтримав вищезазначені санкції, був спікер Ради Дмитро Разумков. Своє рішення він пояснив тим, що санкції проти мовників – це погано, незалежно від того, чиї вони.
Санкції проти Тараса Козака та каналів Медвечука / Інфографіка 24 каналу