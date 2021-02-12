Нацрада знову взялася за канал "112 Україна" через Симоненка: деталі

12 лютого 2021 , 22:40
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Джерело:

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "112 Україна". Причина – висловлювання у його ефірі з боку екснардепа та лідера забороненої Комуністичної партії Петра Симоненка.

Мовиться про ефірі від 29 січня. Також ця передача виходила у повторах 30 (двічі) та 31 січня.

Попередній схожий випадок Нацрада перевірить "112 канал" через висловлювання Симоненка про громадянську війну

На що тоді були спрямованими заяви Симоменка

  • Компрометацію Збройних сил України, інших збройних формувань і політичного керівництва України.
  • Створення панічних настроїв.
  • Загострення і дестабілізацію суспільно-політичної ситуації.
  • Створення додаткової напруженості в суспільстві та протестних настроїв серед громадян.
  • Розпалювання національної ворожнечі.

Висновник Нацради

  • Не було альтернативного погляду на питання, яке є чутливим для національної безпеки України та забезпечення прав і свобод громадян України.
  • Ведучі передачі не спростували і не поставилися критично до жодного висловлювання політика.
  • У повторі передача вийшла в ефір без змін чи редакційної модерації. Хоча у редакції була можливість перевірити достовірність поширеної інформації.
  • Редакція є зобов'язаною не пускати в ефірі ті судження, що мають ознаки закликів до розпалення ворожнечі. Оскільки це порушує закон про телебачення та радіомовлення.

Таким чином, під час перевірки ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ" буде з'ясовано, чи дотримався мовник вимог законодавства. Перевірку буде проведено в період із 26 лютого по 12 березня 2021 року,
– додали представники держруглятора.

До речі Звернеться до суду: Нацрада хоче анулювати ліцензію ZIK

Що цьому передувало


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