Нацрада закликала СБУ відреагувати на обурливі заяви Герман на одному з телеканалів

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення звернулася до СБУ з проханням відреагувати на заяви Ганни Герман на одному з телеканалів Віктора Медведчука. Зокрема, вона заперечила зовнішню агресію проти України.

Джерело: 24 канал

Член Нацради Максим Онопрієнко на засіданні регуляторного органу зазначив, що Герман під час прямого ефіру назвала агресію щодо України несправжньою. Колишня речниця президента-втікача Віктора Януковича також закликала Збройні Сили України боротися проти внутрішнього тероризму, який вона назвала справжнім ворогом.

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На думку Онопрієнка, деякі глядачі можуть сприйняти такі заяви як заклик до збройного повстання за участі чи підтримки ЗСУ.

Герман закликала об'єднатись фактично проти осіб, які брали участь в Революції Гідності, які, на її думку, зробили державний переворот,

– наголосив член Нацради.

Як зазначив Онопрієнко, висловлювання Герман можна розцінювати як заклик до насильства та національного протистояння. Він зауважив, що це ставить під загрозу національну безпеку України.

Через це Нацрада просить Службу безпеки України вжити необхідні заходи для захисту національного інформаційного простору.

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