Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила телеканалу NewsOne позапланову перевірку. Перевірятимуть на дотримання законодавчих норм, зокрема і наявність закликів до ворожнечі.

Перевірка буде безвиїзною. Про це повідомляється на сайті Нацради.

Увага Чому Медведчуку повернули телеканали: відповідь політтехнолога

Які підстави

Річ у тім, що в ефірі телеканалу за 4 січня 2021 року вийшла передача за участю заслуженого журналіста України, телеведучого, аналітика В'ячеслава Піховшека.Він говорив про те, що треба захистити російськомовне населення .

Також негативно висловлювався про ту частину населення країни, яка вважає себе приналежною до української нації.

Регулятор заявляє, що у висловлюваннях Піховшека є такі ознаки:

заклики до ненависті і нетерпимості;

розпалювання міжнаціональної ворожнечі, в тому числі через заклики до створення у неправовий спосіб організацій за ознаками агресивного протиставлення російськомовного суспільства "всім іншим соціальним і мовним групам, які проживають в Україні.

До того ж під час передачі ні ведуча, ні інші працівники ніяк не відреагували на правопорушення в прямому ефірі. Офіційних вибачень також не було.

Суб'єктивне, політично упереджене і негативне висвітлення ситуації з питаннями функціонування і використання української та російської мов в Україні в цьому випадку може свідчити не тільки про свідому позицію журналіста Піховшека, але і редакційну політику каналу,

– йдеться в повідомленні.

Позапланова невиїзна перевірка відбудеться в період з 8 по 19 лютого 2021 року.