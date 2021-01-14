Канал Медведчука NewsOne позапланово перевірять через зверхні висловлювання про українську мову
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила телеканалу NewsOne позапланову перевірку. Перевірятимуть на дотримання законодавчих норм, зокрема і наявність закликів до ворожнечі.
Перевірка буде безвиїзною. Про це повідомляється на сайті Нацради.
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Які підстави
Річ у тім, що в ефірі телеканалу за 4 січня 2021 року вийшла передача за участю заслуженого журналіста України, телеведучого, аналітика В'ячеслава Піховшека.Він говорив про те, що треба захистити російськомовне населення.
Також негативно висловлювався про ту частину населення країни, яка вважає себе приналежною до української нації.
Регулятор заявляє, що у висловлюваннях Піховшека є такі ознаки:
- заклики до ненависті і нетерпимості;
- розпалювання міжнаціональної ворожнечі, в тому числі через заклики до створення у неправовий спосіб організацій за ознаками агресивного протиставлення російськомовного суспільства "всім іншим соціальним і мовним групам, які проживають в Україні.
До того ж під час передачі ні ведуча, ні інші працівники ніяк не відреагували на правопорушення в прямому ефірі. Офіційних вибачень також не було.
Суб'єктивне, політично упереджене і негативне висвітлення ситуації з питаннями функціонування і використання української та російської мов в Україні в цьому випадку може свідчити не тільки про свідому позицію журналіста Піховшека, але і редакційну політику каналу,
– йдеться в повідомленні.
Позапланова невиїзна перевірка відбудеться в період з 8 по 19 лютого 2021 року.
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