Боротьба триває: Нацрада подала позов до суду щодо відміни ліцензії "112 Україна"

Джерело:Окружний адмінсуд Києва
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення просить Окружний адміністративний суд міста Києва відмінити ліцензіцю для "112 Україна". До ОАСК наразі надійшло 3 позови, у яких, зокрема, мовиться про призначення у різний період відповідних перевірок.
ОАСК розв'язує питання щодо відкриття провадження за даними адміністративними позовами. У ньому просять про анулювання ліцензії на мовлення.
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Як зазначає позивач, існує декілька причин, зокрема:
У 2019 році Нацрада понад рік не розглядала питання щодо продовження строку дії цифрових ліцензій компаній з групи "112 Україна", тому що діяла заборона суду. 26 вересня 2019 року Нацрада таки відмовилася продовжувати ліцензію телеканалу "112 Україна" на цифрове мовлення.
Тоді телеканал "112 Україна" не погодився з цим рішенням і планував подавати позов у суд. На "112 Україна" заявили, що в деяких членів Нацради з липня 2019 року закінчилися повноваження, тож вони не можуть приймати такі рішення. Втім ОАСК відмовився задовольнити вимогу телеканалу "112 Україна" зупинити рішення Нацради з питань телебачення та радіомовлення щодо скасування цифрової ліцензії каналу.