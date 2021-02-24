Боротьба триває: Нацрада подала позов до суду щодо відміни ліцензії "112 Україна"
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення просить Окружний адміністративний суд міста Києва відмінити ліцензіцю для "112 Україна". До ОАСК наразі надійшло 3 позови, у яких, зокрема, мовиться про призначення у різний період відповідних перевірок.
Джерело:Окружний адмінсуд Києва
ОАСК розв'язує питання щодо відкриття провадження за даними адміністративними позовами. У ньому просять про анулювання ліцензії на мовлення.
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Причини позову
Як зазначає позивач, існує декілька причин, зокрема:
- ненадання ліцензіатом у повному обсязі документів, необхідних для здійснення безвиїзної перевірки;
- документи не надали у термін, визначений рішенням Нацради про призначення такої перевірки;
- це можна розцінювати як відмову ліцензіата у її проведенні;
- згідно із законом – підстава для звернення до суду про анулювання ліцензії на мовлення.
Попередній скандал між "112" та Нацрадою
У 2019 році Нацрада понад рік не розглядала питання щодо продовження строку дії цифрових ліцензій компаній з групи "112 Україна", тому що діяла заборона суду. 26 вересня 2019 року Нацрада таки відмовилася продовжувати ліцензію телеканалу "112 Україна" на цифрове мовлення.
Тоді телеканал "112 Україна" не погодився з цим рішенням і планував подавати позов у суд. На "112 Україна" заявили, що в деяких членів Нацради з липня 2019 року закінчилися повноваження, тож вони не можуть приймати такі рішення. Втім ОАСК відмовився задовольнити вимогу телеканалу "112 Україна" зупинити рішення Нацради з питань телебачення та радіомовлення щодо скасування цифрової ліцензії каналу.
Блокування "112 Україна": коротко
- 2 лютого РНБО застосувала санкції проти соратника Віктора Медведчука нардепа Тараса Козака. Відтак його канали ZIK, NewsOne та "112 Україна" заблокували.
- Українські спецслужби з'ясували, що канали Медведчука отримували гроші з Росії. Фінансувала їх компанія "Донские угли", яка працює на окупованій Луганщині.
- Рішення щодо блокування трьох телеканалів Медведчука підтримують 49% українців .
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