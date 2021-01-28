Нацрада з питань телебачення та радіомовлення проведе позапланову перевірку проросійського телеканалу НАШ. Все через звинувачення ексрегіоналки Олени Бондаренко українській армії.

Джерело: Нацрада з питань телебачення та радіомовлення

З відповідним зверненням до Нацради звернулася Служба безпеки України. Перевірку проведуть у період із 12 – 25 лютого 2021 року.

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Чому Нацрада перевірить телеканал НАШ

15 січня в ефірі телеканалу виступала одіозна ексдепутатка Бондаренко заперечувала участь у збройному конфлікті на Донбасі збройних сил Росії.

Висловлювання, що прозвучали того дня в ефірі, мають ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи пропаганди розпалювання національної ворожнечі та ненависті,

– повідомили у відомстві.

Загалом ведучі та гостя обговорювали ситуацію на Сході України. Слова Бондаренко були провокативними та образливими.

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Що Бондаренко сказала про ЗСУ

Скандальна колишня нардепка заявила, що влада, мовляв, використовували ЗСУ проти мирного населення.

Ви розумієте, що українську армію зробили злочинницею? Ті, що носять погони, по моралі і закону – це злочинці у нашій країні,

– заявила Бондаренко.

Крім того, вона наголосила, що довести присутність регулярних російських військ на Донбасі нібито неможливо.

Якою була реакція ведучих

"Працівники телеканалу не намагалися збалансувати однобічність і упередженість висловленої позиції, телерадіоорганізація не надала альтернативної точки зору з питання, яке є актуальним і чутливим для національної безпеки України", – підкреслили у Нацраді.

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Реакція ведучих програми була спрямована не на припинення правопорушення, а "вдаваною, лише для того, щоб показати, що певна реакція була".

Зверніть увагу! Власником телеканалу НАШ є проросійські колишній нардеп Євгеній Мураєв. В ефірі каналу неодноразову лунали антиукраїнські висловлювання. Раніше Нацрада вже здійснювала перевірку медіа.

"Ви знаєте нашу цікаву передісторію стосунків з Нацрадою телебачення і радіомовлення, я змушений зробити це застереження – те, що ви щойно сказали, є, безумовно, вашою думкою. Бо, як пишуть, прозвучало в ефірі те-то, а ведучі на це не відреагували. От ми і відреагували", – сказав ведучий програми.

Зауважимо, журналісти просто мовчали поки Бондаренко звинувачувала українську армію.