Нацрада оштрафувала "112 канал" за розпалювання ворожнечі та проросійську риторику

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевірила матеріали телеканалу "112 Україна". Як наслідок – вони отримали попередження і штраф.

Джерело: Нацрада з питань телебачення і радіомовлення

Покарання мають стягнути у розмірі 25% суми ліцензійного збору. Напередодні регулятор оголосив попередження телеканалу Медведчука за показ російського мультика.

Зверніть увагу Нацрада оголосила попередження "112 каналу": подробиці інциденту

За що оштрафували

Проросійський супутниковий телеканал покарали за поширення в його ефірі пропагандистських висловлювань, що містять заклики до розв'язування агресивної війни. А також за розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Вони звучали із вуст гостей, яких запрошували у передачі. Серед них:

Вадим Рабінович,

Олена Лукаш,

Наталія Королевська,

Андрій Пальчевський,

Віктор Медведчук,

Оксана Волошина та інші.

У виступах також є навмисне нагнітання ситуації, спотворення фактів і залякування. Учасники ефірі маніпулювали словами про наміри вбивств людей.

Вони мають ознаки таких, що базуються на упередженості, маніпулюванні суспільною свідомістю, зокрема шляхом поширення неповної або упередженої інформації,

– зазначили у Нацраді.

Крім того, навішували безпідставні пропагандистські ярлики. Це неприпустимо в умовах війни, переконані у Нацраді.

До цього ж, виявили численні порушення законів України, зокрема "Про інформацію". Позапланову виїзну перевірку провели 22 січня. Регулятор перевірив низку ефірів за 2019 рік.

Зверніть увагу! "112 Україна" належить нардепові від "ОПЗЖ" та правій руці Віктора Медведчука Тарасу Козаку. Окрім цього, під контролем Медведчука перебувають ще 2 телеканали – NewsOne і ZIK.

В які ще скандальні ситуації потрапляв телеканал Медведчука – читайте за посиланням.