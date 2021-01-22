Національна поліція у вересні 2020 прийняла рішення закрити кримінальне провадження проти президента США Джозефа Байдена, оскільки в його діях не було складу злочину.

Мовиться про справу щодо можливого втручання Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна. Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповів глава Нацполіції Ігор Клименко.

Раніше В Україні закрили кримінальне провадження проти Байдена

Він повідомив, що поліція проводила досудове розслідування на підставі постанови слідчого судді Печерського суду.

"У вересні 2020 року прийнято рішення про закриття провадження, оскільки в діях громадянина США не було складу кримінального проступку", – відзначив Клименко.

Що відомо про справу проти Байдена? • У січні 2018 року на дискусійній панелі Ради міжнародних відносин у Вашингтоні Джо Байден розповів, як у 2016 році вимагав звільнити генпрокурора.



• Віктор Шокін заявляв американським ЗМІ, що його відставка пов'язана з розслідуванням справи Burisma. Згідно зі словами ексгенпрокурора, якби йому дозволили залишатися на роботі, він би поставив під сумнів кваліфікацію Гантера Байдена, який був членом ради директорів компанії.



• У травні 2020 року Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора почати розслідування у справі щодо можливого втручання Джо Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Справа щодо стеження за експослом США в Україні

Ігор Клименко також прокоментував справу щодо стеження за колишньою пані послом в Україні Марі Йованович.

За його словами, наразі досудове розслідування ще триває. І зазначив, що дипломатка не давала показань по справі та не приїжджала в Україну.

Зверніть увагу! Нацполіція відкрила 2 кримінальних провадження про можливе незаконне стеження в Україні за американською пані послом Марі Йованович. Так у МВС відреагували на повідомлення слідчих Конгресу США.