У Нацполіції пояснили, чому закрили справу проти Байдена: Не було складу злочину
Національна поліція у вересні 2020 прийняла рішення закрити кримінальне провадження проти президента США Джозефа Байдена, оскільки в його діях не було складу злочину.
Мовиться про справу щодо можливого втручання Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна. Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповів глава Нацполіції Ігор Клименко.
Раніше В Україні закрили кримінальне провадження проти Байдена
Він повідомив, що поліція проводила досудове розслідування на підставі постанови слідчого судді Печерського суду.
"У вересні 2020 року прийнято рішення про закриття провадження, оскільки в діях громадянина США не було складу кримінального проступку", – відзначив Клименко.
Що відомо про справу проти Байдена?
• У січні 2018 року на дискусійній панелі Ради міжнародних відносин у Вашингтоні Джо Байден розповів, як у 2016 році вимагав звільнити генпрокурора.
• Віктор Шокін заявляв американським ЗМІ, що його відставка пов'язана з розслідуванням справи Burisma. Згідно зі словами ексгенпрокурора, якби йому дозволили залишатися на роботі, він би поставив під сумнів кваліфікацію Гантера Байдена, який був членом ради директорів компанії.
• У травні 2020 року Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора почати розслідування у справі щодо можливого втручання Джо Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна.
Справа щодо стеження за експослом США в Україні
Ігор Клименко також прокоментував справу щодо стеження за колишньою пані послом в Україні Марі Йованович.
За його словами, наразі досудове розслідування ще триває. І зазначив, що дипломатка не давала показань по справі та не приїжджала в Україну.
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