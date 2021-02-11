Нацполіція створює головну інспекцію: всі інші ліквідують – що відомо

Джерело:24 канал
Нацполіція створює головну інспекцію, яка контролюватиме роботу всієї системи. Натомість всі інші ліквідує. Крім того, планують низку реформ Міністерства внутрішніх справ.
Підрозділ аналізуватиме ефективність надання поліцейських послуг. Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, що у 2021 році МВС реформуватиме 3 важливі галузі:
До реформи долучать світових лідерів галузі. Загалом хочуть змінити принципи роботи структури, аби можна було вчасно реагувати на урагани, шквали, смерчі, град, повені, ожеледиці. Також – прогнозувати пожежну небезпеку та загрозу зневоднення тощо.
Наша мета – модернізація системи, яка зараз – на рівні 70-х років ХХ століття,
– додав Аваков.
Аваков додав, що розвиватимуть Єдину систему авіаційної безпеки та цивільного захисту.
Міністр нагадав, що у 2020 році запрацювала система фото-, відео фіксації порушень ПДР. У 2021 році на автошляхах з’явиться ще близько 220 камер.