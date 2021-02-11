Нацполіція створює головну інспекцію, яка контролюватиме роботу всієї системи. Натомість всі інші ліквідує. Крім того, планують низку реформ Міністерства внутрішніх справ.

Підрозділ аналізуватиме ефективність надання поліцейських послуг. Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

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Реформи МВС у 2021 році

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, що у 2021 році МВС реформуватиме 3 важливі галузі:

розвиток санавіації, осучаснення гідрометеорологічної служби, просування масштабних безпекових проєктів за підтримки західних партнерів.

Розвиток санавіації

Спільно з Міністерством охорони здоров'я пропонуватимуть систему аеромедичної евакуації та підтримки трансплантології. До цього залучать авіацію МВС.

Таким чином медичну допомогу надаватимуть швидше.

Для цього у 2021 році МВС планує отримати ще 28 гелікоптерів.

Реформа гідрометеорологічної служби ДСНС

До реформи долучать світових лідерів галузі. Загалом хочуть змінити принципи роботи структури, аби можна було вчасно реагувати на урагани, шквали, смерчі, град, повені, ожеледиці. Також – прогнозувати пожежну небезпеку та загрозу зневоднення тощо.

Наша мета – модернізація системи, яка зараз – на рівні 70-х років ХХ століття,

– додав Аваков.

Проєкти безпеки

Наразі Україна співпрацює з Францією щодо посилення морської безпеки і охорони державного кордону України.

Відтак держава у 2021 році отримає сучасні катери та технології щодо їх подальшого виробництва.

Аваков додав, що розвиватимуть Єдину систему авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Міністр нагадав, що у 2020 році запрацювала система фото-, відео фіксації порушень ПДР. У 2021 році на автошляхах з’явиться ще близько 220 камер.