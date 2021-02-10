У "Нацкорпусі" заявляють, що заблокували у Києві "базу тітушок" ОПЗЖ: поліція почала провадження

11 лютого в центрі Києва активісти "Національного корпусу" оточили одну з будівель. Вони заявляють, що там нібито збираються "бойовики партії "Опозиційна платформа – За життя", які готувалися до провокацій. Тим часом поліція вже почала кримінальне провадження.

У "Нацкорпусі" кажуть, що дізналися про цю базу декілька днів тому. Після перевірки, як вони стверджують, виявилося, що це "бойовики", які б мали дестабілізувати ситуацію в країні.

Тим часом Рішення про блокування каналів Медведчука підтримала майже половина українців

Блокували будівлю на розі вулиць Іоанна Павла II та Перспективної в Печерському районі Києва.

Під виглядом підтримки закритих телеканалів "Zik", "112 Україна" та "NewsOne" в Київ стягнули групи можливо озброєних тітушок,

– написали у "Нацкорпусі".

Звертатися до поліції активісти перед блокуванням будівлі не захотіли, бо, за іхнім твердженням, "не довіряють". Поліцію викликали лише після того, як заблокували цих нібито "бойовиків" у будинку.

"Нацкорпус" заявляє, що знайшов базу "тітушок" ОПЗЖ / Фото "Громадського радіо", з телеграм-каналу PavlovskyNews

На місце за декілька годин прибули правоохоронці, які розділили сторони конфлікту і почали виводити протестувальників в автозаки.

На стрімі і відео з місця події було чутно звуки пострілів і вибухів.

Блокування будівлі в центрі Києва "Нацкорпусом" – дивіться стрім

Поліція відкрила справу

Тим часом у поліції Києва зазначають, що розпочали кримінальне провадження за статтею "Готування до кримінального правопорушення" та статтею "Хуліганство" Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять обшук у приміщенні на вулиці Тверський тупик і збирають дані осіб, які там опинилися.