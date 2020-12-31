Чи не найодіозніший український нардеп Ілля Кива вкотре вирішив нагадати про себе. Цього разу представник проросійської ОПЗЖ натягнув шапку-ушанку з червоною радянською зіркою на чолі. Так Кива відреагував на події, що нещодавно трапилися у Львові.

Докладніше про неоднозначний вчинок Киви

Відповідний допис з'явився на його фейсбук-сторінці. Політик, зокрема, виставив фото, де він позує у шапці-ушанці. Про це повідомляє 24 канал.

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Нацисте, арештуй мене! З цією зіркою, мій дід, різав горлянки фашистам!

– супроводив своє повідомлення політик.

Про яких саме нацистів і фашистів каже Кива – він не уточнив. Імовірно, парламентар розповідає про події Другої світової війни. А тоді весь світ воював із нацистською Німеччиною на чолі з Гітлером. Через те, що нацизм – це скорочення від націонал-соціалізму, радянська пропаганда нарекла гітлерівців фашистами. Інакше б соціалістичний СРСР воював і критикував би ту ж саму соціалістичну ідеологію.

Щодо фашизму, то таку ідеологію сповідували в Італії. А головними ідеологами італійського фашизму вважаються Беніто Муссоліні та Джованні Джентіле. Фашистська Італія також брала участь у Світовій війні, однак воювали здебільшого у Північній Африці. В 1943 фашисти зазнали нищівної поразки під час північно-африканської кампанії.



Кива у шапці-ушанці та його неоднозначний допис / Скриншот

На що так відреагував Кива

29 грудня у центрі Львова затримали 19-річного юнака з Києва.

Він надягнув шапку з емблемою Радянського Союзу – серпом і молотом на тлі п'ятикутної червоної зірки.

Чоловіка із забороненою комуністичною символікою помітив депутат ЛМР Ігор Шолтис.

На місце викликали поліцію. Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного режиму. Адже комуністична символіка – заборонена в Україні.

Молодику загрожує позбавлення волі до п'яти років з конфіскацією майна.

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