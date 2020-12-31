Нацисте, арештуй мене: Кива в ушанці з червоною зіркою знову відзначився – фото
Чи не найодіозніший український нардеп Ілля Кива вкотре вирішив нагадати про себе. Цього разу представник проросійської ОПЗЖ натягнув шапку-ушанку з червоною радянською зіркою на чолі. Так Кива відреагував на події, що нещодавно трапилися у Львові.
Докладніше про неоднозначний вчинок Киви
Відповідний допис з'явився на його фейсбук-сторінці. Політик, зокрема, виставив фото, де він позує у шапці-ушанці. Про це повідомляє 24 канал.
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Нацисте, арештуй мене! З цією зіркою, мій дід, різав горлянки фашистам!
– супроводив своє повідомлення політик.
Про яких саме нацистів і фашистів каже Кива – він не уточнив. Імовірно, парламентар розповідає про події Другої світової війни. А тоді весь світ воював із нацистською Німеччиною на чолі з Гітлером. Через те, що нацизм – це скорочення від націонал-соціалізму, радянська пропаганда нарекла гітлерівців фашистами. Інакше б соціалістичний СРСР воював і критикував би ту ж саму соціалістичну ідеологію.
Щодо фашизму, то таку ідеологію сповідували в Італії. А головними ідеологами італійського фашизму вважаються Беніто Муссоліні та Джованні Джентіле. Фашистська Італія також брала участь у Світовій війні, однак воювали здебільшого у Північній Африці. В 1943 фашисти зазнали нищівної поразки під час північно-африканської кампанії.
Кива у шапці-ушанці та його неоднозначний допис / Скриншот
На що так відреагував Кива
- 29 грудня у центрі Львова затримали 19-річного юнака з Києва.
- Він надягнув шапку з емблемою Радянського Союзу – серпом і молотом на тлі п'ятикутної червоної зірки.
- Чоловіка із забороненою комуністичною символікою помітив депутат ЛМР Ігор Шолтис.
- На місце викликали поліцію. Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного режиму. Адже комуністична символіка – заборонена в Україні.
- Молодику загрожує позбавлення волі до п'яти років з конфіскацією майна.
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