Історія про непереборну віру у довершеність світу та переможну силу людської порядності. На головній сцені театру Франка тривають останні підготовки до прем'єри вистави за всесвітньовідомою п'єсою "Сірано де Бержерак".

Це історія не про вигаданого персонажа, а про поета-мрійника, який жив у 17 сторіччі. Сірано де Бержерак був хоробрим, мав гострий розум, харизму та запальний темперамент. До того ж, він прагнув потрапити на Місяць, через що у соціумі його вважали трохи божевільним, розповів Олексій Богданович, виконавець головної ролі.

Для мене він біла ворона. Тобто, це людина, яка не сприймає соціум, в якому вона знаходиться. Я думаю, що такі люди є в кожному часі, які болісно сприймають несправедливість, переживають за обмежування прав людей,

– додав народний артист України Олексій Богданович.

Не менш значущою у виставі є й любовна лінія. Головний герой страждає через нерозділене кохання. І вважає, що винен у цьому його занадто великий ніс, який він охоче висміює у своїх творах.

"Таке, як він називає, тавро чи фатальний знак. І ось цей ніс, з одного боку шкодить в його житті, а з іншого боку, він сконцентрований на головній задачі свого життя – на поезії", – зазначив народний артист України.

П'єса "Сірано де Бержерак" була написана класиком французької літератури Едмондом Ростаном. Вперше її поставили на сцені ще у 1897 році й відтоді вона отримала всесвітню славу та була перекладена багатьма мовами. Своє бачення класичного твору театр Франка вирішив презентувати до сотої річниці свого існування. Режисером-постановником став народний артист Юрій Одинокий. Каже, що це його перший досвід роботи над такою п'єсою, тож було дещо складно але цікаво.

П'єса, це, як будівельний матеріал для світу, який ти маєш створити. Вона передбачає певну форму існування актора. Наприклад, мову, яка є віршованою. Це дуже цікаво,

– розповів режисер-постановник, народний артист України Юрій Одинокий.

Поринути у класичний світ французької літератури 19 сторіччя можна буде вже перед Новим роком. Прем'єра вистави відбудеться 23 та 24 грудня на головній сцені театру імені Франка.