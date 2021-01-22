Крадіжка на 10 мільйонів: з Національного інституту раку винесли ліки та інструменти
З Національного інституту раку викрали медпрепаратів та інструментів для операцій на понад 10 мільйонів гривень. У розкраданні майна підозрюють співробітника установи.
Майно виносили протягом 2 років
Велетенську недостачу виявили під час аудиту. Про це інформує пресслужба прокуратури Києва.
Читайте також Скандал навколо Інституту раку: обурливі схеми, які обходять Prozorro
Саме підозрюваний отримав на зберігання прилади, ліки та інструменти. До систематичних крадіжок, які відбувались протягом 2 років – у 2019 – 2020, він залучив і спільників.
У Національному інституті раку підрахували: сума збитків вражає – понад 10 мільйонів в українській валюті. Це підтвердили і експерти, і акти інвентаризації.
Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення
Поліція розпочала кримінальне провадження. Співробітнику установи повідомили про підозру у привласненні матеріальних цінностей в особливо великих розмірах. За такий "злочинний бізнес" фігуранту справи загрожує до 12 років за ґратами. Поки що вирішують питання про обрання запобіжного заходу.
Поділитися новиною