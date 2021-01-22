З Національного інституту раку викрали медпрепаратів та інструментів для операцій на понад 10 мільйонів гривень. У розкраданні майна підозрюють співробітника установи.

Майно виносили протягом 2 років

Велетенську недостачу виявили під час аудиту. Про це інформує пресслужба прокуратури Києва.

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Саме підозрюваний отримав на зберігання прилади, ліки та інструменти. До систематичних крадіжок, які відбувались протягом 2 років – у 2019 – 2020, він залучив і спільників.

У Національному інституті раку підрахували: сума збитків вражає – понад 10 мільйонів в українській валюті. Це підтвердили і експерти, і акти інвентаризації.

Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення

Поліція розпочала кримінальне провадження. Співробітнику установи повідомили про підозру у привласненні матеріальних цінностей в особливо великих розмірах. За такий "злочинний бізнес" фігуранту справи загрожує до 12 років за ґратами. Поки що вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

Зверніть увагу! Як повідомили у самому Національному інституті раку, загальний аудит аптечного складу призначив новий директор установи ще в травні 2020 року. Саме під час цих перевірок і виявили результати крадіжок. Після цього звернулись до правоохоронців.