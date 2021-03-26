Національна гвардія України: для чого вона потрібна та кого захищають гвардійці

26 березня Україна відзначає День Національної гвардії. Все, що потрібно знати про сучасну Нацгвардію, яку відродили 12 березня 2014 року, читайте у нашому матеріалі.

Як самостійна силова структура Нацгвардія існувала з 1991 по 2000 рік. Потім її перетворили на Внутрішні війська. Однак після того, як під час подій Революції гідності Внутрішні війська стали однією з сил, яку використали для захисту режиму Януковича, їх знову реформували. На їхній базі відродили Національну гвардію, залучивши до лав військовослужбовців добровольців.

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Це – військове формування з правоохоронними функціями. По суті – жандармерія. Нацгвардія входить до системи Міністерства внутрішніх справ. Нацгвардію сформували з підрозділів Внутрішніх військ та добровольців. У тому числі – учасників Революції Гідності.

На службу до Нацгвардії потрапляють або за призовом на основі загального військового обов'язку громадян України, або за контрактом.

За законом, гранична чисельність Нацгвардії – 60 000 військовослужбовців. В особливий період чисельність збільшується на кількість особового складу, призваного на військову службу на виконання указів Президента про мобілізацію, затверджених законами України.

За словами командувача Нацгвардії, генерал-полковника Миколи Балана, у Нацгвардії служать і працюють понад 5,5 тисяч жінок, з яких понад 360 обіймають керівні та командні посади. З 2014 року вони регулярно залучалися до участі в антитерористичній операції та продовжують виконувати завдання у складі операції Об’єднаних сил. Статус учасниці бойових дій отримали майже 1200 з них.

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Закон каже, що головне завдання бійців української гвардії: захист та охорона. Вони, у першу чергу мають захищати від злочинних посягань життя, права, свободи й законні інтереси українців.

Гвардійці мають охороняти Конституційний лад України. Цілісність території України. Громадський порядок та безпеку. Важливі державні об'єкти, органи та установи системи правосуддя, суди, дипломатичні та консульські установи іноземних держав в Україні.

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Крім того, у всіх населених пунктах України вони забезпечують громадський порядок, охороняють особливо важливі державні об'єкти (діючі АЕС, наприклад), судові установи та конвоюють підсудних.

Зі слів бійця Нацгвардії Володимира Черняка, гвардійці однаково охороняють і на мітингах, під час свят, і в інші дні. "Ми охороняємо порядок. Не потрібно думати, що Гвардія виконує свою роботу, тільки коли все погано. Ми постійно поруч", - пояснює він.

Після початку пандемії COVID-19 та впровадження карантину, бійців Нацгвардії також активно залучали до організації обмежувальних карантинних заходів у всіх областях України.

Що вони – військовослужбовці, які склали присягу.

Хоча зізнаються, що сприймають їх по-різному. І це сприйняття – не завжди приємне. Головним чином, через те, що бійців Нацгвардії асоціюють виключно із масовими акціями протесту, де вони мають охороняти порядок.

Я коли на "гражданку" виходжу, то перевдягаюсь, у формі ходити не хочу. Товариші їздять в маршрутках по формі, то розказували, що бувають різні випадки. Якийсь неадекватний чоловік може сказати: "Ти – ментяра!". Ну який же "ментяра"? Я – військовий. Але кожен думає по-своєму. Це він думає, якщо військовослужбовець – значить, захищає владу. Насправді, ми нейтральні. Ми не за владу. Ми – за те, щоб забезпечити порядок,

– розповів 24 каналу офіцер Нацгвардії Сергій Свириденко.

"Різні люди реагують на нацгвардійців по-різному. Є люди, які дивляться на мене, як на солдата, як на військовослужбовця. Є такі, що можна їх назвати навіть провокаторами, які кричать щось погане в нашу сторону. Воно дійсно неприємно: ми ж стоїмо для того, щоб не порушувався громадський порядок, щоб вони між собою не почали якісь сутички. Тобто ми стоїмо, щоб їх самих же від них і захищати. Ну, а люди кричать всяку погану фігню. Але я вже навчився не реагувати. Стою, думаю про щось своє, навіть не слухаю. Просто стою і мовчу", – додає строковик Владислав Нагорний.

Прості громадяни – за те, що бійців Нацгвардії асоціюють виключно із масовими акціями протесту, де вони мають охороняти порядок.

Експерти – за те, що дуже часто вона виконує роль особистої армії голови МВС Арсена Авакова.

Підконтрольність Нацгвардії голові МВС, дозволяє Авакову концентрувати у своїх руках дедалі більше силових повноважень. Президент Володимир Зеленський після свого обрання спробував виступити з ініціативою прямого підпорядкування Нацгвардії президентові. Але його законопроєкт, наробивши трохи галасу, просто розчинився десь у нетрях парламентських буднів.

Правозахисні організації та аналітики регулярно критикують керівництво МВС за те, що Нацгвардія має забагато повноважень, як на військове формування. Це, на думку експертів може призвести до різноманітних зловживань, у тому числі – до надмірно жорсткого ставлення гвардійців до громадян. Однак функцій та повноважень, які має виконувати Нацгвардія, стає лише більше.

При цьому експерти неодноразово закликали провести їхню ревізію та розмежувати військові та поліцейські повноваження гвардійців у мирний час.

За бойовий досвід та добровольчі батальйони. Власне, саме із Національної гвардії почався добровольчий рух в Україні після початку російської агресії. Перший добровольчий батальйон оперативного призначення Національної гвардії України склав присягу на вірність Україні 5 квітня 2014 року. Його підготовку проводив майбутній Герой України генерал Сергій Кульчицький. Згодом підрозділ був названий на честь генерала.

Вже восени 2014 року у складі Національної гвардії перебували кілька добровольчих підрозділів:

батальйон ім. генерала Кульчицького;

батальйон "Донбас";

батальйон "Крук";

полк спеціального призначення "Азов".

Попри скандальність та неоднозначність окремих командирів цих підрозділів, їхні бійці зробили дуже багато для захисту України та стримування російської агресії.

За витримку. Попри скандальність та неоднозначність окремих командирів Національної гвардії, її бійці продовжують ретельно виконувати всі завдання, до яких їх залучають. Вони виконують завдання не лише з охорони правопорядку на масових заходах, які у нашій карантинній реальності стали не настільки частим явищем.

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Їх залучають також до охорони порядку на місцях пожеж та повеней, до перевірок на блокпостах у зоні ООС, до охорони посольств іноземних держав та консульств, та аварій та катастроф, до конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних (всіх, а не лише політичних в’язнів). І часто ця робота - важка і виснажлива. Аби займатись нею щодня, потрібно дійсно чимало витримки.

За звільнення Марківа. У липні 2019 року суд Італії засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі на Донбасі італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. На початку листопада 2020 апеляційний суд Мілана зняв усі звинувачення. Після 3 років за ґратами Марків вийшов на волю.

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І це – чудовий приклад того, як структура мобілізує усі можливі ресурси заради порятунку свого бійця та відновлення справедливості.