Повернення "Самара-Західний напрямок" у держвласність: позиція "слуг народу"

У "Слузі народу" прокоментували рішення Ради національної безпеки й оборони України про необхідність повернення в державну власність частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок". Фракція вважає, що це – питання і національної, і енергетичної безпеки України.

Позицію "слуг народу" у коментарі виданню повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко

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Питання повернення нафтопроводу державі

Повернення в державну власність частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" є одночасно і питанням національної безпеки, і енергетичної, про яку ми так багато говоримо,

– заявив Корнієнко.

За його словами, коли до 10 – 20% поставки дизельного палива контролюється приватною групою людей, а відповідно до закону, це повинно бути в державній власності, то "дуже добре, що РНБО таке рішення прийняла".

Корнієнко наголосив, що далі силові відомства проводитимуть відповідні розслідування і повертатимуть у держвласність нафтопродуктопровід.

Що відомо про рішення РНБО щодо нафтопроводу