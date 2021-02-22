Повернення "Самара-Західний напрямок" у держвласність: позиція "слуг народу"
У "Слузі народу" прокоментували рішення Ради національної безпеки й оборони України про необхідність повернення в державну власність частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок". Фракція вважає, що це – питання і національної, і енергетичної безпеки України.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Позицію "слуг народу" у коментарі виданню повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко
Читайте також Всупереч рішенню РНБО: нафтопродуктопровід продовжує роботу на Житомирщині, – ЗМІ
Питання повернення нафтопроводу державі
Повернення в державну власність частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" є одночасно і питанням національної безпеки, і енергетичної, про яку ми так багато говоримо,
– заявив Корнієнко.
За його словами, коли до 10 – 20% поставки дизельного палива контролюється приватною групою людей, а відповідно до закону, це повинно бути в державній власності, то "дуже добре, що РНБО таке рішення прийняла".
Корнієнко наголосив, що далі силові відомства проводитимуть відповідні розслідування і повертатимуть у держвласність нафтопродуктопровід.
Що відомо про рішення РНБО щодо нафтопроводу
- На засіданні 19 лютого РНБО дала завдання правоохоронним органам завдання з'ясувати, як частина державних нафтопродуктопроводів опинилася в руках 2 власників з іноземною реєстрацією.
- Мова йде про компанію "Прикарпатзахідтранс", яка експлуатує ділянку "Самара – Західний напрямок", привласнену оточенням Віктора Медведчука, та "Грозний – Армавір – Трудова".
- Згодом Володимир Зеленський увів це рішення в дію.
- Однак 21 лютого у Новоград-Волинському районі Житомирської області на "Самара – Західний напрямок" продовжували відкачувати нафтопродукти та заправляти автоцистерни.
Поділитися новиною