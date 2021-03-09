Китайський інвестор "Мотор Січі" пригрозив новими позовами через заяви про націоналізацію

Джерело:"Мотор Січ"
Китайський інвестор "Мотор Січі" попередив про нові судові позови. Він вважає, що заяви української влади про націоналізацію підприємства є неприпустимими.
Водночас власник китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзін заявив, що такі висловлювання допоможуть їм перемогти у міжнародному арбітражі та відшкодувати збитки.
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Ми вже подали та готуємося подати ще низку судових позовів як в Україні, у Китаї, так і на міжнародному рівні. Ми будемо рішуче захищати й охороняти законні права китайських інвесторів,
– сказав він.
Ван Цзін додав, що будь-які виступи або дії, які завдають шкоди китайським інвесторам, будуть використані як докази та передані до відповідних судових і правоохоронних органів.
За його словами, китайські інвестори готові до контролю з боку громадськості та юридичних перевірок.Зверніть увагу! Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроєкт про націоналізацію підприємства "Мотор Січ" розглянуть у Раді.