Китайський інвестор "Мотор Січі" пригрозив новими позовами через заяви про націоналізацію
Китайський інвестор "Мотор Січі" попередив про нові судові позови. Він вважає, що заяви української влади про націоналізацію підприємства є неприпустимими.
Джерело:"Мотор Січ"
Водночас власник китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзін заявив, що такі висловлювання допоможуть їм перемогти у міжнародному арбітражі та відшкодувати збитки.
Читайте також Це не просто завод: у МЗС обіцяють не допустити знищення компанії "Мотор Січ"
Ми вже подали та готуємося подати ще низку судових позовів як в Україні, у Китаї, так і на міжнародному рівні. Ми будемо рішуче захищати й охороняти законні права китайських інвесторів,
– сказав він.
Ван Цзін додав, що будь-які виступи або дії, які завдають шкоди китайським інвесторам, будуть використані як докази та передані до відповідних судових і правоохоронних органів.
За його словами, китайські інвестори готові до контролю з боку громадськості та юридичних перевірок.
Скандал довкола "Мотор Січі": що відомо
- У вересні 2020 року китайські акціонери "Мотор Січ" повідомили Міністерство юстиції, що починають міжнародний арбітраж проти України.
- Наприкінці січня 2021 року Володимир Зеленський на 3 роки ввів санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі".
- У відповідь китайці назвали ситуацію "варварським грабунком" і заявили про намір захищати свої інтереси.
Поділитися новиною