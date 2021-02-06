Націоналісти зібралися біля офісів телеканалів "Наш" і "Інтер": що там відбувається
У Києві ввечері 6 лютого націоналісти знову влаштували пікети проросійських телеканалів "Інтер" і "Наш". Усе пройшло мирно, лише було чутно гасла проти російської пропаганди, яку часто транслюють ці мовники. Також активісти вимагали закрити проросійські канали.
Акцію під телеканалом "Наш" очолив відомий активіст і лідер праворадикальної організації С14 Євген Карась. Натомість протест під "Інтером" влаштувало братство Дмитра Корчинського.
Деталі акції під "Інтером"
Джерело: 24 канал
Акція тут розпочалася приблизно о 17:00 та приблизно о 18 вже закінчилася. Активісти вимагали закриття каналу слідом за NewsOne, ZIK і "112 Україна".
Також прихильники Корчинського заявили, що журналістів, які тут працюють, слід заарештувати та "пустити на обмін".
Опісля вони записали відео та поїали геть.
Націоналісти протестували під "Інтером": дивіться відео
Що відбувається під телеканалом "Наш"
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