У Національній гвардії України зараз служать і працюють понад 5,5 тисячі жінок. З них 360 – обіймають керівні та командні посади.

Про це глава Нацгвардії Микола Балан повідомив під час урочистостей з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня. Він також вручив гвардійкам відомчі відзнаки НГУ та МВС.

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Чи можливо було уявити ще 10 – 20 років тому, щоб жінка могла бути командиром, мати свій взвод чи роту, обіймати керівну посаду. Сьогодні головне не якої людина статі, а справа, яку вона робить, її професіоналізм та компетентність,

– зазначив генерал-полковник.

Великий внесок жінок у захист територіальної цілісності та суверенітету України.

Очільник НГУ наголосив, що з 2014 року жінки регулярно залучалися до участі в антитерористичній операції та продовжують виконувати завдання у складі операції Об’єднаних сил.

Наразі статус учасника бойових дій отримали майже 1 200 жінок.

У Нацгвардії служать і працюють тисячі жінок / Фото пресслужби НГУ

Завершуючи свою промову, Микола Балан побажав жінкам міцного здоров’я, професійних успіхів, сімейного затишку, добробуту та миру.

До слова У ЗСУ на посадах командирів взводів служить понад 100 жінок, – Генштаб