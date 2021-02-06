Нацгвардія України отримає 10 французьких вертольотів H225: дата

Джерело:МВС України
Національна гвардія України отримає одразу 10 вертольотів типу H225 у межах контракту з Airbus Helicopters. Поставки заплановані на період з 2021 по 2022 рік.
Загалом Україна та Франція підписали контракт на постачання 12 вертольотів для потреб Нацгвардії. Сталося це ще у 2018 році.
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У період з 2018 по 2018 роки Україна вже отримала 2 вертольоти. Крім того, представники компанії перенавчали два екіпажі Нацгвардії й частину інженерно-технічного складу для забезпечення обслуговування та експлуатації зазначених вертольотів.
На офіційній зустрічі представники Нацгвардії та Airbus Helicopters розглянули питання поставки 6 повітряних суден у 2021 році та відправки 2 наявних в НГУ вертольотів на підприємства компанії Airbus Helicopters,
– мовиться у повідомленні МВС України.
У відомстві зазначили, що таке рішення ухвалили, щоб провести модернізацію та доукомплектування вертольотів, які Україна отримала раніше.
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Зауважимо, що у США триває посилений курс підготовки екіпажу патрульних катерів типу "Айленд". Незабаром Штати передадуть новенькі катери на озброєння ВМС ЗСУ.