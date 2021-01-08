Нацгвардія США почала зводити паркан навколо Капітолію: відео
Національна гвардія США зведе триметровий паркан навколо Капітолію. Він простоїть щонайменше 30 днів.
Наразі у Капітолії перебуває 850 військових Нацгвардії, а до вихідних кількість нацгвардійців у Вашингтоні досягне 6200 осіб. Про це заявив міністр Армії США Раян Маккарті, повідомляє Fox News.
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Під час спільної пресконференції із мером Вашингтона Мюріель Баузер посадовець Пентагону заявив, що урядовці не уявляли, що існує можливість прориву до Капітолію.
За його словами, Пентагон надав необхідні ресурси у відповідь на запит мера столиці США.
Крім того, мер округу Колумбія Мюріель Боузер продовжила надзвичайну ситуацію, яка була оголошена в 6 січня на 15 днів, дозволивши вводити комендантську годину в будь-який час.
Встановлення паркану навколо Капітолію: відео журналіста CNN Джима Шутто
Заворушення у Вашингтоні: що треба знати
- 6 січня Конгрес США зібрався у будівлі Капітолію для оголошення результатів президентських виборів.
- Радикально налаштовані прихильники Дональда Трампа штурмували будівлю.
- В результаті заворушення загинуло 5 людей. Зрештою у Вашингтоні ввели режим надзвичайної ситуації.
- Обраний президент США Джо Байден 7 січня заявив, що люди, які штурмували будівлю Капітолію, є "внутрішніми терористами".
- Згодом Дональд у твітері опублікував відеозвернення до нації. У ньому він закликав своїх прихильників "охолонути".
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