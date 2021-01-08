Національна гвардія США зведе триметровий паркан навколо Капітолію. Він простоїть щонайменше 30 днів.

Наразі у Капітолії перебуває 850 військових Нацгвардії, а до вихідних кількість нацгвардійців у Вашингтоні досягне 6200 осіб. Про це заявив міністр Армії США Раян Маккарті, повідомляє Fox News.

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Під час спільної пресконференції із мером Вашингтона Мюріель Баузер посадовець Пентагону заявив, що урядовці не уявляли, що існує можливість прориву до Капітолію.

За його словами, Пентагон надав необхідні ресурси у відповідь на запит мера столиці США.

Крім того, мер округу Колумбія Мюріель Боузер продовжила надзвичайну ситуацію, яка була оголошена в 6 січня на 15 днів, дозволивши вводити комендантську годину в будь-який час.

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