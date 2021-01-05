Національна гвардія України починає розробку нової доктрини за принципами Північноатлантичного альянсу. Допомагатимуть у цьому фахівці з США та Канади.

Що відомо про доктрину

Доктрина не повинна суперечити національним нормативним документам з питань оборони та безпеки. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

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Крім цього, вона має бути сумісною із доктринами країн-партнерів.

За словами американського радника Гарі Квоша, доктрина визначатиме роль і місце органів військового управління, командирів усіх рівнів, порядок і принципи взаємодії, виконання повсякденних завдань та забезпечення підготовки до завдань у майбутньому.

Раніше планували, що розробляти доктрину почнуть на початку 2021 року.

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