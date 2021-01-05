Нацгвардія розробить доктрину за принципами НАТО: що відомо
Національна гвардія України починає розробку нової доктрини за принципами Північноатлантичного альянсу. Допомагатимуть у цьому фахівці з США та Канади.
Що відомо про доктрину
Доктрина не повинна суперечити національним нормативним документам з питань оборони та безпеки. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
Читайте також Оновлення Угоди про асоціацію: в ОП назвали завдання у відносинах з Євросоюзом у 2021 році
Крім цього, вона має бути сумісною із доктринами країн-партнерів.
За словами американського радника Гарі Квоша, доктрина визначатиме роль і місце органів військового управління, командирів усіх рівнів, порядок і принципи взаємодії, виконання повсякденних завдань та забезпечення підготовки до завдань у майбутньому.
Раніше планували, що розробляти доктрину почнуть на початку 2021 року.
Співпраця України з НАТО: останні новини
- У червні 2020 року Україна отримала статус партнера розширених можливостей НАТО.
- Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна потребує Плану дій щодо членства в НАТО.
- В МЗС очікують, що держава може стати повноцінним членом НАТО у 2030 році.
- Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що Альянс посилить підтримку України через агресію Росії в Чорному морі.
Поділитися новиною