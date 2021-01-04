Національний банк України 4 січня 2021 року почав продаж пам'ятних монет та банкнот. Їх можна придбати онлайн цілодобово та без вихідних.

Щодо замовлень сувенірної продукції діятимуть ліміти, які залежатимуть від попиту на неї. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

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За даними Нацбанку пам'ятні монети та банкноти продаватимуть в інтернет-магазині за роздрібною ціною НБУ.

Зверніть увагу! Національний банк України 1 грудня 2020 року ввів в обіг 2 пам'ятні монети "Місто Слов'янськ" та "Самійло Величко". Їх виготовляють з нейзильберу та срібла.

Як повідомили у пресслужбі, для оформлення продукції потрібно зареєструватися, зазначивши прізвище, ім'я та контактну інформацію. Оплатити замовлення можна виключно у безготівковій формі.

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У Нацбанку також повідомили, що планують розширити можливості замовлення в інтернет-магазині для іноземних клієнтів та впровадити доставку нумізматичної продукції за кордон.