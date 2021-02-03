Нацбанк повинен мати право обмежити обіг рубля, – Резніков

Мінреінтеграції 1 січня 2021 року оприлюднило текст законопроєкту "Про державну політику перехідного періоду". Водночас він визначає випадки, у яких буде обмежуватися обмін та трансфер російської валюти.

Джерело: LB

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зазначив, що у відповідному документі намагаються передбачити певні ризики.

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Резніков сказав, що у Москви все одно буде бажання втручатися в фінансову систему України через рублеву інтервенцію.

Тому ми і говоримо, що Національний банк як регулятор по ситуації повинен буде мати право обмежити обіг рубля, його обмін в окремих регіонах з певних джерел,

– повідомив міністр.

Він зазначив, що у випадку, коли особа, яка жила на окупованій території, прийде обмінювати рублеву масу, накопичену їм за період життя під владою режиму – обмеження щодо прав не буде.

Проте якщо через територію Україну намагатимуться пропустити великі обсяги рублевої маси, то НБУ повинен буде на це відреагувати, додав Олексій Резніков.

"У законопроєкті ми не зобов'язуємо його (НБУ – 24 канал) це зробити, просто пропонуємо дати йому таке право", – розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Окрім того, Резніков повідомив, що протягом 6 місяців після деокупації кожної окремої території має відбутися відновлення обігу гривні, яке буде здійснювати Нацбанком відповідно до власних процедур.