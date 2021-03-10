Головна мета – збільшення взаємосумісності, – НАТО про навчання у Чорному морі

В Одеський порт зайшли кораблі НАТО 9 березня 2021 року. Представники українських ВМС та другої Постійної протимінної групи альянсу обговорили програму візиту. Обидві сторони висловили очікування щодо поглиблення військової співпраці.

Начальник українського штабу віцеадмірал Андрій Тарасов подякував НАТО за цей візит до України. Він назвав його яскравим свідченням уваги до нашої держави.

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Реакція України

Віцеадмірал також зазначив, що відвідування військових партнерів є дуже важливими для нашої держави. Так українські військові отримують досвід та поглиблюють співпрацю між країнами.

В нас є подальші плани по збільшенню нашого внеску в спільні дії у складі НАТО. Наразі ми відновлюємо наші спроможності, які були частково втрачені у 2014 році і сподіваємось, що наша участь в спільних діях з НАТО буде тільки зростати,

– наголосив Тарасов.

Він також додав, що минулого року у Чорному морі відбулись спільні тренування типу PASSEХ з постійною чинною групою протимінних кораблів. Під час цих навчань представники військових морських сил отримали цінний досвід.

Що сказав представник НАТО

Представник НАТО капітан 1 рангу Юсуф Карагюль у відповідь подякував представнику України за теплу зустріч, відзначив важливість цього заходу та наголосив на необхідності розвивати відносини з нашою країною надалі.

Він наголосив, що для Північноатлантичного альянсу дуже важлива взаємна кооперація та взаємний розвиток. Тому що для військових сил НАТО Чорне море є стратегічним об’єктом.

Наша головна мета, як постійної протимінної групи і наше перебування тут – це збільшення взаємосумісності з кораблями ВМС ЗС України,

– зазначив командир Постійної морської протимінної групи НАТО.

Він додав, що мета організації – "бути якомога ближче до країн, які забезпечують безпеку, мир та стабільність".