Головна мета – збільшення взаємосумісності, – НАТО про навчання у Чорному морі
В Одеський порт зайшли кораблі НАТО 9 березня 2021 року. Представники українських ВМС та другої Постійної протимінної групи альянсу обговорили програму візиту. Обидві сторони висловили очікування щодо поглиблення військової співпраці.
Джерело:фейсбук ВМС ЗС
Начальник українського штабу віцеадмірал Андрій Тарасов подякував НАТО за цей візит до України. Він назвав його яскравим свідченням уваги до нашої держави.
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Реакція України
Віцеадмірал також зазначив, що відвідування військових партнерів є дуже важливими для нашої держави. Так українські військові отримують досвід та поглиблюють співпрацю між країнами.
В нас є подальші плани по збільшенню нашого внеску в спільні дії у складі НАТО. Наразі ми відновлюємо наші спроможності, які були частково втрачені у 2014 році і сподіваємось, що наша участь в спільних діях з НАТО буде тільки зростати,
– наголосив Тарасов.
Він також додав, що минулого року у Чорному морі відбулись спільні тренування типу PASSEХ з постійною чинною групою протимінних кораблів. Під час цих навчань представники військових морських сил отримали цінний досвід.
Що сказав представник НАТО
Представник НАТО капітан 1 рангу Юсуф Карагюль у відповідь подякував представнику України за теплу зустріч, відзначив важливість цього заходу та наголосив на необхідності розвивати відносини з нашою країною надалі.
Він наголосив, що для Північноатлантичного альянсу дуже важлива взаємна кооперація та взаємний розвиток. Тому що для військових сил НАТО Чорне море є стратегічним об’єктом.
Наша головна мета, як постійної протимінної групи і наше перебування тут – це збільшення взаємосумісності з кораблями ВМС ЗС України,
– зазначив командир Постійної морської протимінної групи НАТО.
Він додав, що мета організації – "бути якомога ближче до країн, які забезпечують безпеку, мир та стабільність".
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