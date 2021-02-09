НАТО відповіло Росії щодо дій на Чорному морі: що відбулося

9 лютого 2021 , 20:29

НАТО зміцнює військову присутність в районі Чорного моря. Це відповідь на посилення позицій Росії в Чорноморському регіоні.

Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на спільній пресконіеренції з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Захід відбувся 10 лютого.

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НАТО в Чорному морі: деталі заяви Столтенберга

Генсек НАТО підкреслив, що Альянс збільшив присутність у регіоні Чорного моря. Мовиться про більш значну військово-морську присутність:

"Тільки за останні тижні в Чорне море спрямували 3 кораблі США, і деякі з них здійснювали маневри з ВМС України. У нас – більше повітряного патрулювання, а також більше сил НАТО на землі тренуються, активні в регіоні", – зауважив Столтеньерг.

Водночас він відзначив збільшення впливу та значне зміцнення позицій Росії в регіоні Чорного моря.

"Не в останню чергу завдяки незаконній анексії Криму та більш значної присутності на морі та в повітрі", – підкреслив очільник НАТО.

Він додав, що акваторія Чорного моря є "стратегічно важливою" для Альянсу. Річ у тім, що 3 держави-члени НАТО виходять до його берегів. Це Туреччина, Болгарія та Румунія. Також у регіоні розташовуються такі важливі партнери, як Україна і Грузія.

Тому необхідно гарантувати, що в Чорному морі не домінує лише одна держава – Росія. І в регіоні дотримуються свободи навігації,
– констатував Столтенберг.

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Що цьому передувало

  • Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс зазначав, що війна на Донбасі та російська окупація Криму є перешкодою для вступу України в НАТО. За його словами, НАТО не буде запрошувати до членства країну, в якій йде війна.