НАТО відповіло Росії щодо дій на Чорному морі: що відбулося

Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на спільній пресконіеренції з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Захід відбувся 10 лютого.

НАТО в Чорному морі: деталі заяви Столтенберга

Генсек НАТО підкреслив, що Альянс збільшив присутність у регіоні Чорного моря. Мовиться про більш значну військово-морську присутність:

"Тільки за останні тижні в Чорне море спрямували 3 кораблі США , і деякі з них здійснювали маневри з ВМС України . У нас – більше повітряного патрулювання, а також більше сил НАТО на землі тренуються, активні в регіоні", – зауважив Столтеньерг.

Водночас він відзначив збільшення впливу та значне зміцнення позицій Росії в регіоні Чорного моря.

"Не в останню чергу завдяки незаконній анексії Криму та більш значної присутності на морі та в повітрі", – підкреслив очільник НАТО.

Він додав, що акваторія Чорного моря є "стратегічно важливою" для Альянсу . Річ у тім, що 3 держави-члени НАТО виходять до його берегів. Це Туреччина, Болгарія та Румунія. Також у регіоні розташовуються такі важливі партнери, як Україна і Грузія.

Тому необхідно гарантувати, що в Чорному морі не домінує лише одна держава – Росія. І в регіоні дотримуються свободи навігації,

– констатував Столтенберг.

До речі Через агресію Росії: Столтенберг закликав НАТО збільшувати витрати на оборону

Що цьому передувало

Нещодавно міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна сподівається отримати План дій щодо членства в НАТО у 2021 році. Він наголосив, що важливо разом протистояти загрозам, зокрема, агресії Росії.

За словами Дениса Шмигаля, найкращим варіантом було б, якби Україна вступила в НАТО одночасно з Грузією.