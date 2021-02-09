НАТО відповіло Росії щодо дій на Чорному морі: що відбулося
НАТО зміцнює військову присутність в районі Чорного моря. Це відповідь на посилення позицій Росії в Чорноморському регіоні.
Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на спільній пресконіеренції з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Захід відбувся 10 лютого.
Зверніть увагу Відповідь Зеленському: Столтенберг пояснив, чому Україна ще не в НАТО
НАТО в Чорному морі: деталі заяви Столтенберга
Генсек НАТО підкреслив, що Альянс збільшив присутність у регіоні Чорного моря. Мовиться про більш значну військово-морську присутність:
"Тільки за останні тижні в Чорне море спрямували 3 кораблі США, і деякі з них здійснювали маневри з ВМС України. У нас – більше повітряного патрулювання, а також більше сил НАТО на землі тренуються, активні в регіоні", – зауважив Столтеньерг.
Водночас він відзначив збільшення впливу та значне зміцнення позицій Росії в регіоні Чорного моря.
"Не в останню чергу завдяки незаконній анексії Криму та більш значної присутності на морі та в повітрі", – підкреслив очільник НАТО.
Він додав, що акваторія Чорного моря є "стратегічно важливою" для Альянсу. Річ у тім, що 3 держави-члени НАТО виходять до його берегів. Це Туреччина, Болгарія та Румунія. Також у регіоні розташовуються такі важливі партнери, як Україна і Грузія.
Тому необхідно гарантувати, що в Чорному морі не домінує лише одна держава – Росія. І в регіоні дотримуються свободи навігації,
– констатував Столтенберг.
До речі Через агресію Росії: Столтенберг закликав НАТО збільшувати витрати на оборону
Що цьому передувало
- Нещодавно міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна сподівається отримати План дій щодо членства в НАТО у 2021 році. Він наголосив, що важливо разом протистояти загрозам, зокрема, агресії Росії.
- За словами Дениса Шмигаля, найкращим варіантом було б, якби Україна вступила в НАТО одночасно з Грузією.
- Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс зазначав, що війна на Донбасі та російська окупація Криму є перешкодою для вступу України в НАТО. За його словами, НАТО не буде запрошувати до членства країну, в якій йде війна.
Поділитися новиною