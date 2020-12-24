Серед усіх державних інституцій, українці найбільше довіряють своїм Збройним Силам.

Соломія Подільська ексклюзивно для сайту 24 каналу.

За рейтингом 2020 року від міжнародної компанії GLOBAL FIREPOWER (GFP) українська армія увійшла в десятку найпотужніших армій Європи та посіла 27 сходинку серед 138 армій світу. Реальний бойовий досвід та підготовка стали новою якістю українського війська, а основним успіхом – стримування російської збройної агресії й не допущення розширення зони конфлікту.

Якими подіями для ЗСУ був важливий 2020 рік читайте в річному огляді.

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Отримання статусу особливого партнера Альянсу

Безумовно, однією з найбільш визначних для України подій 2020 року є набуття статусу партнера з розширеними можливостями НАТО. Це статус інтегрованих з НАТО країн, які не є (в нашому випадку – поки що) членами НАТО. Рішення, яке ухвалили представники усіх держав-членів Альянсу – важливий крок у розбудові наших сил оборони і в гарантуванні безпеки України.

Цей статус має конкретні переваги та значно наближує Україну до наступного рівня – повноправного члена НАТО.

Держави, які є партнерами НАТО з розширеними можливостями, отримують допуск до актуальної інформації, що ухвалюється Альянсом; до консультацій, сертифікації, участі в навчаннях, підготовці, оперативного планування та оцінки обстановки. Доступним для нас стає також обмін розвідувальними даними з Альянсом. Відтепер військовослужбовці ЗСУ зможуть брати участь у роботі керівних органів НАТО. А ще – це демонстрація підтримки України з боку Альянсу, який визнає особливість України як стратегічного партнера, спроможність нашої країни брати участь в операціях під проводом НАТО та відзначає вже чинну роль і внесок України у проведенні спільних операцій.

Посилення спроможностей Військово-Морських сил України

Відомо, що внаслідок російської окупації Криму втрачено 70% ВМС України. Аби побудувати нові морські потужності, що будуть співставні з російськими, Україна не має ані часу, ані фінансових можливостей. Однак завдання оборони та відбиття імовірного російського нападу з моря не знімаються.

Саме тому непересічною подією для української оборони стало підписання в жовтні цього року Міністром оборони України Андрієм Тараном та Державним секретарем з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Беном Воллесом Меморандуму про посилення співпраці між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії у військовій і військово-технічній сферах. Ідеться про контракт обсягом $1,6 млрд (еквівалент 1,25 млрд фунтів стерлінгів). Це кредит на десять років на переоснащення українських Збройних сил сучасними ракетними катерами, які сумісні зі стандартами НАТО і будуть здатні закрити потребу у кораблях такого класу в Чорному та Азовському морях. Йдеться також про розбудову інфраструктури двох нових морських баз ВМС ЗСУ за стандартами НАТО, в Очакові та Бердянську.

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Варто зауважити, що йдеться не про звичайну закупівлю, а про локалізоване виробництво кораблів в Україні за технологією та проєктом, який надасть британський виробник. Два перші корпуси будуть виготовлені на британській верфі за участі фахівців українського підприємства-виробника (його має визначити уряд). Надалі все виробництво – від збирання корпусів до оснащення кораблів озброєнням – буде відбуватися в Україні, на верфі, яку уряд обере та погодить із британською стороною.

Також у червні 2020-го року в США погодили продаж Україні 16 малих бойових катерів Mark VI та необхідного до них обладнання. Таким чином, британські ракетні катери разом з американськими стануть вагомим внеском у посилення спроможностей Військово-Морських сил України.

Нова Стратегія національної безпеки

За дорученням Президента України Володимира Зеленського в нинішньому році була розроблена нова Стратегія національної безпеки та оборони України. Цей документ визначає основні напрями та пріоритети державної політики у сфері національної безпеки. Стратегія повністю відповідає національним інтересам України, адже в документі чітко вказаний курс на НАТО та співробітництво з ключовими партнерами, Російська Федерація визначена як агресор та окупант, а повернення наших територій як однозначна ціль.

Дана Стратегія показує загальне бачення, куди рухається Україна. Тож її прийняття знімає багато питань та невизначеностей і закладає основу для інших документів.

Перехід на новий формат закупівель для армії

Наприкінці літа цього року Верховна Рада прийняла Закон "Про оборонні закупівлі", який набуває чинності 1 січня 2021 року. Цей закон вперше виводить оборонні закупівлі з повної тіні і вводить поступове і розумне розсекречення, наближаючи нас до практик країн-членів НАТО та знижуючи корупційні ризики.

Закон з'явився в результаті довгого та широкого громадського обговорення, залучення всіх зацікавлених сторін, баталій на Комітеті Верховної Ради з безпеки, оборони і розвідки, що зробило його максимально збалансованим та таким, що враховує інтереси всіх учасників процесу.

Це поворотна точка для всієї оборонно-промисловогї галузі, яка докорінно змінює підходи до ціноутворення, контролю якості та взаємовідносин замовників і виробників озброєнь та військової техніки.

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Особлива цінність – вітчизняна високоточна зброя

Напередодні 29-ї річниці Незалежності Україна вкотре підтвердила, що вітчизняні виробники здатні створити потужну зброю, яка не поступається найкращим світовим зразкам. Безумовним здобутком цього року є прийняття на озброєння Збройних сил України ракетного комплексу "Нептун". (Крилата ракета Р-360 "Нептун" має масу 870 кг, при вазі бойової частини у 150 кг, а швидкість її руху становить близько у 900 км/год. Вона здатна уразити ціль на відстані до 280 км, а потужності її бойової частини достатньо, щоб потопити корабель водотоннажністю до 5000 тонн.)

Наявні виробничі потужності українських підприємств Оборонно-промислового комплексу, залучених до виробництва комплексу РК-360МЦ, дозволять виготовити перший дивізіон берегової версії "Нептуна" протягом 10-11 місяців. Загалом, за попередніми планами керівництва ЗСУ, очікується постачання Збройним силам трьох дивізіонів берегових протикорабельних комплексів "Нептун". Один дивізіон має на озброєнні 72 крилаті ракети Р-360, пуски яких можуть відбуватися кожні 3-5 секунд.

Нова якість війська – реальний бойовий досвід та підготовка

Упродовж року ЗС України нарощували спроможності та відпрацьовували злагодженість у роботі під час міжнародних навчань. Зокрема на території України в 2020-му було проведено п'ять багатонаціональних навчань:

українсько-американське командно-штабне навчання (КШН) із залученням військ " Sea Breeze – 2020 ";

"; українсько-американське КШН із залученням військ " Rapid Trident – 2020 ";

"; українсько-британське тактичне навчання із залученням військ " Warrior Watcher – 2020 ";

"; українсько-румунське тактичне навчання із залученням військ " Riverine – 2020 "

" стратегічне командно-штабне навчання "Joint Endeavour – 2020".

Окремо варто відзначити навчання "Joint Endeavour – 2020" ("Об'єднані зусилля – 2020"), адже вперше в історії України вони відбуваються за стандартами НАТО. Ці військові маневри за розмахом, складом сил і засобів, залученням іноземних партнерів стали унікальними. У них взяли участь близько 12 тисяч військовослужбовців та 700 одиниць озброєння й військової техніки. Уперше були залучені сили спеціальних операцій США та десантно-штурмові війська Великої Британії, розвідувальна, винищувальна та бомбардувальна авіація країн-членів Альянсу.

Така участь країн-партнерів у навчаннях є потужним сигналом солідарності. Одним з головних завдань навчання було продемонструвати готовність України дати відсіч російській агресії самостійно та з використанням механізмів міжнародної підтримки, а також здатність сил оборони держави протистояти іншим загрозам.

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Разом з цим, бойова підготовка українських військових вирізнялася залученням підрозділів ЗС України до участі у п'яти багатонаціональних навчаннях і за межами України: "CWIX-2020" – проходили у Польщі, "Saber Junction – 2020" і "Combined Resolve – XIV" – у ФРН, "Світла лавина – 2020" – у Румунії, "Амбер Міст – 2020" – у Литві. Під час цих навчань наші військові продемонстрували високий професійний рівень виконання завдань з урахуванням стандартів НАТО. Надалі це дозволить організувати плідну взаємодію з підрозділами країн Альянсу та бути взаємосумісними на одному полі бою.