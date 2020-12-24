В десятці найпотужніших армій Європи: шість найважливіших здобутків ЗСУ у 2020 році
Серед усіх державних інституцій, українці найбільше довіряють своїм Збройним Силам.
Соломія Подільська ексклюзивно для сайту 24 каналу.
За рейтингом 2020 року від міжнародної компанії GLOBAL FIREPOWER (GFP) українська армія увійшла в десятку найпотужніших армій Європи та посіла 27 сходинку серед 138 армій світу. Реальний бойовий досвід та підготовка стали новою якістю українського війська, а основним успіхом – стримування російської збройної агресії й не допущення розширення зони конфлікту.
Якими подіями для ЗСУ був важливий 2020 рік читайте в річному огляді.
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Отримання статусу особливого партнера Альянсу
Безумовно, однією з найбільш визначних для України подій 2020 року є набуття статусу партнера з розширеними можливостями НАТО. Це статус інтегрованих з НАТО країн, які не є (в нашому випадку – поки що) членами НАТО. Рішення, яке ухвалили представники усіх держав-членів Альянсу – важливий крок у розбудові наших сил оборони і в гарантуванні безпеки України.
Цей статус має конкретні переваги та значно наближує Україну до наступного рівня – повноправного члена НАТО.
Держави, які є партнерами НАТО з розширеними можливостями, отримують допуск до актуальної інформації, що ухвалюється Альянсом; до консультацій, сертифікації, участі в навчаннях, підготовці, оперативного планування та оцінки обстановки. Доступним для нас стає також обмін розвідувальними даними з Альянсом. Відтепер військовослужбовці ЗСУ зможуть брати участь у роботі керівних органів НАТО. А ще – це демонстрація підтримки України з боку Альянсу, який визнає особливість України як стратегічного партнера, спроможність нашої країни брати участь в операціях під проводом НАТО та відзначає вже чинну роль і внесок України у проведенні спільних операцій.
Посилення спроможностей Військово-Морських сил України
Відомо, що внаслідок російської окупації Криму втрачено 70% ВМС України. Аби побудувати нові морські потужності, що будуть співставні з російськими, Україна не має ані часу, ані фінансових можливостей. Однак завдання оборони та відбиття імовірного російського нападу з моря не знімаються.
Саме тому непересічною подією для української оборони стало підписання в жовтні цього року Міністром оборони України Андрієм Тараном та Державним секретарем з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Беном Воллесом Меморандуму про посилення співпраці між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії у військовій і військово-технічній сферах. Ідеться про контракт обсягом $1,6 млрд (еквівалент 1,25 млрд фунтів стерлінгів). Це кредит на десять років на переоснащення українських Збройних сил сучасними ракетними катерами, які сумісні зі стандартами НАТО і будуть здатні закрити потребу у кораблях такого класу в Чорному та Азовському морях. Йдеться також про розбудову інфраструктури двох нових морських баз ВМС ЗСУ за стандартами НАТО, в Очакові та Бердянську.
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Варто зауважити, що йдеться не про звичайну закупівлю, а про локалізоване виробництво кораблів в Україні за технологією та проєктом, який надасть британський виробник. Два перші корпуси будуть виготовлені на британській верфі за участі фахівців українського підприємства-виробника (його має визначити уряд). Надалі все виробництво – від збирання корпусів до оснащення кораблів озброєнням – буде відбуватися в Україні, на верфі, яку уряд обере та погодить із британською стороною.
Також у червні 2020-го року в США погодили продаж Україні 16 малих бойових катерів Mark VI та необхідного до них обладнання. Таким чином, британські ракетні катери разом з американськими стануть вагомим внеском у посилення спроможностей Військово-Морських сил України.
Нова Стратегія національної безпеки
За дорученням Президента України Володимира Зеленського в нинішньому році була розроблена нова Стратегія національної безпеки та оборони України. Цей документ визначає основні напрями та пріоритети державної політики у сфері національної безпеки. Стратегія повністю відповідає національним інтересам України, адже в документі чітко вказаний курс на НАТО та співробітництво з ключовими партнерами, Російська Федерація визначена як агресор та окупант, а повернення наших територій як однозначна ціль.
Дана Стратегія показує загальне бачення, куди рухається Україна. Тож її прийняття знімає багато питань та невизначеностей і закладає основу для інших документів.
Перехід на новий формат закупівель для армії
Наприкінці літа цього року Верховна Рада прийняла Закон "Про оборонні закупівлі", який набуває чинності 1 січня 2021 року. Цей закон вперше виводить оборонні закупівлі з повної тіні і вводить поступове і розумне розсекречення, наближаючи нас до практик країн-членів НАТО та знижуючи корупційні ризики.
Закон з'явився в результаті довгого та широкого громадського обговорення, залучення всіх зацікавлених сторін, баталій на Комітеті Верховної Ради з безпеки, оборони і розвідки, що зробило його максимально збалансованим та таким, що враховує інтереси всіх учасників процесу.
Це поворотна точка для всієї оборонно-промисловогї галузі, яка докорінно змінює підходи до ціноутворення, контролю якості та взаємовідносин замовників і виробників озброєнь та військової техніки.
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Особлива цінність – вітчизняна високоточна зброя
Напередодні 29-ї річниці Незалежності Україна вкотре підтвердила, що вітчизняні виробники здатні створити потужну зброю, яка не поступається найкращим світовим зразкам. Безумовним здобутком цього року є прийняття на озброєння Збройних сил України ракетного комплексу "Нептун". (Крилата ракета Р-360 "Нептун" має масу 870 кг, при вазі бойової частини у 150 кг, а швидкість її руху становить близько у 900 км/год. Вона здатна уразити ціль на відстані до 280 км, а потужності її бойової частини достатньо, щоб потопити корабель водотоннажністю до 5000 тонн.)
Наявні виробничі потужності українських підприємств Оборонно-промислового комплексу, залучених до виробництва комплексу РК-360МЦ, дозволять виготовити перший дивізіон берегової версії "Нептуна" протягом 10-11 місяців. Загалом, за попередніми планами керівництва ЗСУ, очікується постачання Збройним силам трьох дивізіонів берегових протикорабельних комплексів "Нептун". Один дивізіон має на озброєнні 72 крилаті ракети Р-360, пуски яких можуть відбуватися кожні 3-5 секунд.
Нова якість війська – реальний бойовий досвід та підготовка
Упродовж року ЗС України нарощували спроможності та відпрацьовували злагодженість у роботі під час міжнародних навчань. Зокрема на території України в 2020-му було проведено п'ять багатонаціональних навчань:
- українсько-американське командно-штабне навчання (КШН) із залученням військ "Sea Breeze – 2020";
- українсько-американське КШН із залученням військ "Rapid Trident – 2020";
- українсько-британське тактичне навчання із залученням військ "Warrior Watcher – 2020";
- українсько-румунське тактичне навчання із залученням військ "Riverine – 2020"
- стратегічне командно-штабне навчання "Joint Endeavour – 2020".
Окремо варто відзначити навчання "Joint Endeavour – 2020" ("Об'єднані зусилля – 2020"), адже вперше в історії України вони відбуваються за стандартами НАТО. Ці військові маневри за розмахом, складом сил і засобів, залученням іноземних партнерів стали унікальними. У них взяли участь близько 12 тисяч військовослужбовців та 700 одиниць озброєння й військової техніки. Уперше були залучені сили спеціальних операцій США та десантно-штурмові війська Великої Британії, розвідувальна, винищувальна та бомбардувальна авіація країн-членів Альянсу.
Така участь країн-партнерів у навчаннях є потужним сигналом солідарності. Одним з головних завдань навчання було продемонструвати готовність України дати відсіч російській агресії самостійно та з використанням механізмів міжнародної підтримки, а також здатність сил оборони держави протистояти іншим загрозам.
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Разом з цим, бойова підготовка українських військових вирізнялася залученням підрозділів ЗС України до участі у п'яти багатонаціональних навчаннях і за межами України: "CWIX-2020" – проходили у Польщі, "Saber Junction – 2020" і "Combined Resolve – XIV" – у ФРН, "Світла лавина – 2020" – у Румунії, "Амбер Міст – 2020" – у Литві. Під час цих навчань наші військові продемонстрували високий професійний рівень виконання завдань з урахуванням стандартів НАТО. Надалі це дозволить організувати плідну взаємодію з підрозділами країн Альянсу та бути взаємосумісними на одному полі бою.
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