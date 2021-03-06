НАТО біля Криму: Росія пригрозила збивати літаки

У Росії на різко відреагували на пропозицію міністра інфраструктури Владислава Криклія – він запропонував НАТО користуватися повітряним простором біля окупованого Криму. У підконтрольних ЗМІ розповідали, що російські військові збиватимуть літаки Альянсу над півостровом.

Джерело: "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу

Детальніше про інші події в окупованому Криму – у спецвипуску програми.

Важливо Розвідка з іконами: Москва захоплювала Крим під прикриттям церкви

Програма розширених можливостей НАТО

Україна приєдналася до програми розширених можливостей НАТО і це дозволило моніторити переміщення російської авіації. Генсек Альянсу Єнс Столтенберґ у лютому під час переговорів запевняв, що НАТО продовжує підтримку України: буде більше спільних навчань, обмін інформацією щодо безпеки Чорного моря.

Росія засудила кримчанина

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону визнав проукраїнського активіста з Криму Олега Приходька винним в "зберіганні вибухівки та підготовці до теракту". Він присудив йому 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першим роком в тюрмі.

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