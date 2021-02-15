Вже не з собачкою, а з главою міграційної служби: Настя з Уханю застрягла на Занзібарі

Рік тому соцмережі сколихнула зворушлива історія Анастасії Зінченко, яка відмовилася евакуйовуватися з Уханю без свого песика. Нині, майже у ті самі дати, Анастасія і її коханий – голова ДМС Максим Соколюк – застрягли в Танзанії.

Туристи застрягли на острові Занзібар, що належить Танзанії. Через несправність літак не міг вилетіти до України, а всі його пасажири вимушені ще на декілька днів затриматися в екзотичній країні.

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Ухань vs Занзібар

Настя Зінченко опинилася однією з тих 190 осіб, які застрягли і не можуть повернутися в Україну. Вона сама написала про це в інстаграмі і нагадала минулорічну історію. Дівчина зазначила: ця пригода набагато простіша, та й зараз вона не одна, а з коханим. З ним вона, до речі, познайомилася саме через невдалу спробу евакуації.

Як багато хто вже помітили, це цікавий збіг. Без пари днів рік пройшов з нашого знайомства. І за збігом обставин – історія дає своє відлуння і зараз. Але нас тепер двоє, а Мішель у батьків. Трохи простіше вже, скажіть?

– написала Настя.

Настя пригадала історію знайомства: Максим Соколюк, який наразі є головою Державної міграційної служби, сам зателефонував Насті, прочитавши її історію у ЗМІ. Він зазначив, що спробує допомогти, однак нічого не пообіцяв, пише Настя у своєму пості.

Що відомо про відмову в евакуації Анастасії Зінченко?

19 лютого дівчина не змогла вилетіти з епіцентру коронавірусу – китайського Уханя, оскільки посольство України не дозволило їй забрати додому свого собаку.



У соцмережах Анастасія Зінченко зазначила, що зібрала всі необхідні документи і передала їх у посольство, але дипломати їй відмовили. Дівчина розповідала, що китайська сторона не погодила вивіз тварини.



Джерело: 19 лютого дівчина не змогла вилетіти з епіцентру коронавірусу – китайського Уханя, оскільки посольство України не дозволило їй забрати додому свого собаку.У соцмережах Анастасія Зінченко зазначила, що зібрала всі необхідні документи і передала їх у посольство, але дипломати їй відмовили. Дівчина розповідала, що китайська сторона не погодила вивіз тварини.Джерело: 24 канал

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