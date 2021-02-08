Наступник Меркель Лашет відкрито підтримав членство України в ЄС: деталі заяви

Джерело:Internationale Politik
Армін Лашет, який очолив Християнсько-демократичний союз (ХДС), вважає за необхідне надати Україні перспективу членства в ЄС.
Лашет змінив на чолі ХДС нинішню німецьку канцлерку Ангелу Мердель. Християнсько-демократичний союз – найпотужніша партія Німеччини.
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На підтвердження своїх слів він заявив, що критикує Росію за:
Щодо членства України у Євросоюзі, то це питання зараз піднімають. Але у нас є великий інтерес у стабільності, суверенітеті та модернізації України, тож ми маємо підтримати Україну на її складному шляху та відкрити їй європейську перспективу,
– заявив Лашет
Він висловився за добудову "Північного потоку-2". Політик вважає його "економічним проєктом". Лашет наголосив, що у разі його запуску в експлуатацію слід врахувати геополітичні інтереси України.
Додамо, що це було перше його інтерв’ю після обрання головою ХДС.
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