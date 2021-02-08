Наступник Меркель Лашет відкрито підтримав членство України в ЄС: деталі заяви

8 лютого 2021 , 22:29
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Джерело:

Internationale Politik

Армін Лашет, який очолив Християнсько-демократичний союз (ХДС), вважає за необхідне надати Україні перспективу членства в ЄС.

Лашет змінив на чолі ХДС нинішню німецьку канцлерку Ангелу Мердель. Християнсько-демократичний союз – найпотужніша партія Німеччини.

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Питання України: що заявив Лашет

  • Виступив за подальше зближення України та Євросоюзу. За його словами, "Німеччина та ЄС не можуть сприйняти порушення кордонів та використання сили проти інших держав у Європі".
  • Крім того, у відповідь на пряме запитання про свою проросійськість Лашет категорично це заперечив і попросив "не накладати ярлики".

На підтвердження своїх слів він заявив, що критикує Росію за:

  • незаконну анексію Криму,
  • збройні сили на сході України,
  • за отруєння та ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

Щодо членства України у Євросоюзі, то це питання зараз піднімають. Але у нас є великий інтерес у стабільності, суверенітеті та модернізації України, тож ми маємо підтримати Україну на її складному шляху та відкрити їй європейську перспективу,
– заявив Лашет

Зауважимо! Раніше від Ангели Меркель подібні заяви не лунали.

Ще одна цікава заява Лашета

Він висловився за добудову "Північного потоку-2". Політик вважає його "економічним проєктом". Лашет наголосив, що у разі його запуску в експлуатацію слід врахувати геополітичні інтереси України.

Додамо, що це було перше його інтерв’ю після обрання головою ХДС.

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Що цьому передувало