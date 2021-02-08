Наступник Меркель Лашет відкрито підтримав членство України в ЄС: деталі заяви

Армін Лашет, який очолив Християнсько-демократичний союз (ХДС), вважає за необхідне надати Україні перспективу членства в ЄС.

Лашет змінив на чолі ХДС нинішню німецьку канцлерку Ангелу Мердель. Християнсько-демократичний союз – найпотужніша партія Німеччини.

Радимо ознайомитися Любить Росію та підтримує Китай: чого чекати від нового лідера ХДС Німеччини

Питання України: що заявив Лашет

Підтримав збереження санкцій проти Росії.

Виступив за подальше зближення України та Євросоюзу. За його словами, "Німеччина та ЄС не можуть сприйняти порушення кордонів та використання сили проти інших держав у Європі".

Крім того, у відповідь на пряме запитання про свою проросійськість Лашет категорично це заперечив і попросив "не накладати ярлики".

На підтвердження своїх слів він заявив, що критикує Росію за:

незаконну анексію Криму,

збройні сили на сході України,

за отруєння та ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

Щодо членства України у Євросоюзі, то це питання зараз піднімають. Але у нас є великий інтерес у стабільності, суверенітеті та модернізації України, тож ми маємо підтримати Україну на її складному шляху та відкрити їй європейську перспективу,

– заявив Лашет

Ще одна цікава заява Лашета

Зауважимо! Раніше від Ангели Меркель подібні заяви не лунали.

Він висловився за добудову "Північного потоку-2". Політик вважає його "економічним проєктом". Лашет наголосив, що у разі його запуску в експлуатацію слід врахувати геополітичні інтереси України.

Додамо, що це було перше його інтерв’ю після обрання головою ХДС.

Цікаво Росія не готова до діалогу з ЄС, – Боррель про висновки після поїздки у Москву

Що цьому передувало