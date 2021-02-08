Наступник Меркель Лашет відкрито підтримав членство України в ЄС: деталі заяви
Армін Лашет, який очолив Християнсько-демократичний союз (ХДС), вважає за необхідне надати Україні перспективу членства в ЄС.
Джерело:Internationale Politik
Лашет змінив на чолі ХДС нинішню німецьку канцлерку Ангелу Мердель. Християнсько-демократичний союз – найпотужніша партія Німеччини.
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Питання України: що заявив Лашет
- Підтримав збереження санкцій проти Росії.
- Виступив за подальше зближення України та Євросоюзу. За його словами, "Німеччина та ЄС не можуть сприйняти порушення кордонів та використання сили проти інших держав у Європі".
- Крім того, у відповідь на пряме запитання про свою проросійськість Лашет категорично це заперечив і попросив "не накладати ярлики".
На підтвердження своїх слів він заявив, що критикує Росію за:
- незаконну анексію Криму,
- збройні сили на сході України,
- за отруєння та ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.
Щодо членства України у Євросоюзі, то це питання зараз піднімають. Але у нас є великий інтерес у стабільності, суверенітеті та модернізації України, тож ми маємо підтримати Україну на її складному шляху та відкрити їй європейську перспективу,
– заявив Лашет
Ще одна цікава заява Лашета
Він висловився за добудову "Північного потоку-2". Політик вважає його "економічним проєктом". Лашет наголосив, що у разі його запуску в експлуатацію слід врахувати геополітичні інтереси України.
Додамо, що це було перше його інтерв’ю після обрання головою ХДС.
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Що цьому передувало
- Верховна Рада 7 лютого 2019 року ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України". Він стосувався стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в НАТО.
- За це рішення тоді проголосували 334 народні депутати.
- Дмитро Кулеба заявив, що в України є чітка мета – повноцінне членство у НАТО. Необхідно отримати план дій та рухатися цим шляхом.
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