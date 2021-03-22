Настане день, коли рясним дощем "змиє" російських окупантів із Криму, – Чубаров

Джерело:фейсбук Рефата Чубарова
Цьогоріч 21 березня у світі відзначають Наврез Байрам – день весняного рівнодення. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров привітав усіх, хто святкує це свято.
За словами Чубарова, особливого значення збереження давніх народних традицій набуває під час тривалої окупації Криму Росією, а також гонінь й утисків, яких зазнають кримські татари і етнічні українці на анексованому півострові.
До теми У стратегію деокупації Криму не внесли важливі пропозиції Меджлісу, – Чубаров
Від імені Меджлісу кримськотатарського народу глава привітав усіх зі святом. Він побажав міцного здоров’я, миру та стабільності.
Ми віримо, що, як щороку все навкруги оновлюється та оживає і приходить на землю весна, провісником якої для багатьох народів є Наврез Байрам, так само й настане день, коли рясним дощем "змиє" російських окупантів із Криму, а на території півострова запанує мир, спокій, по-весняному надія і впевненість у завтрашньому дні,
– наголосив Чубаров.
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