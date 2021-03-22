Настане день, коли рясним дощем "змиє" російських окупантів із Криму, – Чубаров

Цьогоріч 21 березня у світі відзначають Наврез Байрам – день весняного рівнодення. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров привітав усіх, хто святкує це свято.

За словами Чубарова, особливого значення збереження давніх народних традицій набуває під час тривалої окупації Криму Росією, а також гонінь й утисків, яких зазнають кримські татари і етнічні українці на анексованому півострові.

До теми У стратегію деокупації Криму не внесли важливі пропозиції Меджлісу, – Чубаров

Що сказав Чубаров

Від імені Меджлісу кримськотатарського народу глава привітав усіх зі святом. Він побажав міцного здоров’я, миру та стабільності.

Ми віримо, що, як щороку все навкруги оновлюється та оживає і приходить на землю весна, провісником якої для багатьох народів є Наврез Байрам, так само й настане день, коли рясним дощем "змиє" російських окупантів із Криму, а на території півострова запанує мир, спокій, по-весняному надія і впевненість у завтрашньому дні,

– наголосив Чубаров.

Окупація Криму: останні новини

Росія окупувала Крим у березні 2014 року, провівши там фейковий референдум.

У 2020 році Україна ініціювала проведення Кримської платформи, перший саміт якої відбудеться 23 серпня 2021 року.

Під час засідання Ради нацбезпеки і оборони 11 березня ухвалили стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Однак, за словами Чубарова, не врахували пропозицій Меджлісу. Наприклад, включити у завдання стратегії "захист і реалізацію невід'ємного права на самовизначення кримськотатарського народу в складі суверенної і незалежної України".

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