Колишній член партії "Слуга народу" Олександр Дубінський у своєму інстаграмі написав, що "зелений був помилкою". Мовиться начебто про автомобіль, однак зрозуміло, що насправді він писав про свою колишню партію.

Допис про перебування в лавах найбільшої пропрезидентської монобільшості у Верховній Раді прокоментував заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк. Однак Дубінський у звичній для себе формі встиг його "послати".

До теми Дубінського можуть повернути, якщо він змінить свою поведінку, – нардепка зі "Слуги народу"

Виключення Дубінського

Депутат, якого називають "шісткою" Ігоря Коломойського, тепер не лише позафракційний, а й безпартійний. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив, що Дубінський "відчував певні незручності, що на нього розповсюджувались". Зокрема мовиться про правила, яких дотримуються усі однопартійці.

Дубінський хотів проводити якісь свої конференції. Тепер він може обирати будь-які кольори: фіолетові або червоні кульки,

– саркастично прокоментував допис Корнієнко.

Сам депутат вважає такі дії шахрайством, а своє відсторонення від керівної посади називає "спробою рейдерського захоплення". Однак Дубінський спробував провести сумнівні збори, де хотів переобрати керівництво обласного осередку.

Зверніть увагу. Власне звільнення Дубінський прокоментував так: "Якісь люди, якась конференція, про яку ніхто з легітимних не знає".

Розпад "Слуги народу"

Загострена і доволі хитка ситуація може призвести до проблем із єдністю у монобільшості. Наприклад, якщо Дубінський створить новий політичний міжфракційний проєкт, до якого увійдуть наближені до олігарха Ігоря Коломойського депутати. На думку експертів, радикальних змін та розпаду "зелених" найближчім часом не буде.

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що депутати мають визначатися:

вони з партією;

вони залишаються лояльними президенту;

чи вони повторюють долю Дубінського.

Це сигнал для всіх інших наредпів. Однак я не очікую ніяких розколів ні в партії, ні у фракції,

– пояснив він.

Вплив в питанні розколу монобільшості має Ігор Коломойський. На думку політологів, олігарху небезпечно виводити власну групу впливу зі "Слуги народу". Саме тому ці депутати не виступатимуть проти президента.

За словами Фесенка, депутати оберуть лояльність до президента, бо це "інстинкт вживання", а також – це інтереси Коломойського. Він наголосив, що олігарху Коломойському не вигідно починати відкриту війну проти Володимира Зеленського.

Цікаво Виключення Дубінського з партії – логічний кінець: чим показова ця ситуація

Водночас виключення депутата Дубінського з фракції та партії "Слуга народу" є не лише маркером політичної волі президента Зеленського, а й сигналом для решти депутатів, які мають сумніви щодо перебування у монобільшості. Невідомо, де влада шукатиме голоси, якщо у президентській фракції забракне голосів для самостійного ухвалення рішень.

Головне про Дубінського: коротко