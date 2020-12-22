Понад 100 років тому на одній із Уельських шахт відбулася найбільша в історії Великої Британії аварія, пов'язана з гірничою справою. Під час видобутку вугілля, внаслідок вибуху, загинули 439 гірників.

Винуватців трагедії так і не встановили, а пам'ять загиблих вшанували лише майже через 70 років. Детальніше про вибух на шахті в містечку Сенгенід – у програмі "Одна історія" на 24 каналі.

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Безперервний видобуток вугіллям

Перед Першою світовою війною гірничодобувна промисловість у Великій Британії сягала піку прибутковості. Попит на валлійське вугілля був дуже великим. Значну частину палива замовляв Королівський флот Великої Британії, а також іноземні мореплавні компанії. Щоб забезпечити вугіллям усі сфери, видобуток на шахтах був безперервним процесом.

Врятували лише одного

Більшу частину вугільного поля Південного Уельсу складала долина Абер, яка розташована поблизу міста Сенгенід. 24 травня 1901 року на шахті під назвою "Універсальна" стався перший з двох великих вибухів газу та вугільного пилу. З 82 гірників, які працювали того дня під землею, вдалося врятувати лише одного.



Вибух у Сенгініді / Скриншот з відео

Трагедія повторилася через 12 років, цього разу в значно більших масштабах. Вранці 14 жовтня 1913 року на "Універсальній" шахті знову пролунав вибух. Під час аварії в копальні працювало 950 шахтарів. Першим вибухнув метан, який зніс вгору хмару вугільного пилу. Це спричинило ще один страшний вибух. Жахливий гуркіт пролунав у радіусі 11 миль навколо шахти, а сотні шахтарів опинилися під землею у смертельній пастці.

Рятувальна операція

Служби порятунку негайно розпочали рятувальну операцію, яка тривала декілька тижнів. Передусім рятувальники зосередилися на пошуку тих, хто вижив і на боротьбі з вогнем. В результаті пожежі, опори склепіння стали нестабільними, їхнє падіння викликало викиди метану. Це могло спричинити повторні вибухи.

При таких падіннях постраждало кілька рятувальників, одного з них врятувати не вдалося. Перед спуском під землю багато пожежників писали прощальні листи додому, а деякі складали заповіти. Ніхто не міг бути впевненим, що їм вдасться повернутися звідти живими. Оскільки водогін в шахті не працював, гасіння пожежі відбувалося за допомогою ручних вогнегасників. Така робота була можлива тільки у 20-хвилинні зміни. Попри використання респіраторів, кілька рятувальників постраждали від отруєння газом.



У смертельній пастці в шахті / Скриншот з відео

Пожежники намагалися якнайшвидше підняти на поверхню тіла загиблих і поранених. Усіх загиблих вдалося витягти з шахти лише в другій половині листопада. На той час від дня аварії пройшов понад місяць. Загалом кількість загиблих сягнула 439 осіб, серед яких був і один з рятувальників. Більшість загинули внаслідок вибуху, ті, кому вдалося після нього вижити, – отруїлися чадним газом і задихнулися без кисню.

Яка причина вибуху

Через деякий час назвали офіційну версію причини вибуху. Найімовірніше метан спалахнув через іскру в електричному дзвінку для подачі сигналів. Його використовували, зокрема для сповіщення наземних працівників про:

заповнення вагончиків вугіллям;

необхідність їхнього підйому.

"Універсальна" шахта давно не проходила планованого технічного огляду, тож стан проводки на робочому місці шахтарів був далеким від ідеального. Керівник шахти і її власники постали перед судом, проте домогтися справедливості рідним загиблих так і не вдалося. Господарі не понесли заслуженого покарання. Всі звинувачення проти власників шахти суд відхилив, а керуючого зобов'язали виплатити потерпілим штраф у розмірі 24 фунтів стерлінгів.



Аварійну копальню закрили в 1981 році / Скриншот з відео

Шахта відновила роботу

Через деякий час шахта успішно відновила роботу. Остаточно аварійну копальню закрили лише через 15 років. Це призвело до втрати 2500 робочих місць. Про трагедію довгий час не було заведено згадувати. Пам'ять загиблих вшанували лише в 1981 році, встановивши меморіальний знак. У жовтні 2013 року, на роковини трагедії, на місці колишньої шахти відкрили валлійський національний меморіал загиблим в результаті всіх катастроф на шахтах в Уельсі. На ньому зображений рятувальник, який прийшов на допомогу одному з тих, хто вижив після вибуху.

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Ця трагедія увійшла в історію Великої Британії як найбільша катастрофа в гірничодобувній промисловості. Окрім того, вибух на шахті у містечку Сенгенід вважається однією з наймасштабніших техногенних аварій минулого століття.