Наслідки підозри Дубілету: Зеленський може порвати зв'язки з Коломойським

На президентсво Володимира Зеленського мало хто очікував. Проте через 2 роки перебування на посаді глави держави, він остаточно відмежувався від олігарха Ігоря Коломойського.

Мовиться не лише про нещодавнє показове вигнання з фракції та партії "Слуга Народу" "наглядача" від Коломойського – Олександра Дубінського, а про куди більш важливу подію, яку в медіа висвітили не так помітно.

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Нещодавно перед олігархом Коломойським "замаячила" перспектива кримінальної відповідальності. Проте не в Сполучених Штатах, де слідчі ФБР давно і наполегливо збирають докази щодо відмивання Коломойським і його партнером Боголюбовим мільйонів брудних доларів.

І не в Європі, де у британському суді підходить до завершення слухання щодо масштабного пограбування олігархом з друзями "Приватбанку". Мовиться, нарешті, про Україну, куди Коломойський повернувся, рятуючись від американських та європейських правоохоронців.

Ця примітна подія свідчить про те, що олігарху незабаром просто нікуди буде тікати і подія ця – підписання генпрокуроркою Іриною Венедіктовою підозри правій руці Коломойського у банківському бізнесі – Олександру Дубілету.

У чому полягає парадокс щодо справи "Приватбанку"

Відповідний крок став логічним продовженням багаторічного розслідування справи про банкрутство "Приватбанку", яку веде Національне антикорупційне бюро.

Справи, яка – парадокс, умисно гальмувалася за минулої влади, коли президентом був не Зеленський, якого звинувачували у зв'язках з Коломойським, а Петро Порошенко, який публічно з Коломойським ворогував.

Натомість за лаштунками, через свого ставленика генпрокурора Луценка – цілком плідно з Коломойським домовлявся. Бо генпрокурор Луценко, як виявили очевидці, приємно проводив час з олігархом Коломойським в Амстердамі.

Пам'ятаєте, як український студент випадково побачив і сфотографувався з ними обома в тамтешньому ресторані?



Студент сфотографувався з Коломойським та Луценком / Скриншот з відео 24 каналу

Після тієї таємної зустрічі, прокуратура фактично почала зривати слідчі дії НАБУ про розслідування справи "Приватбанку", а Луценко недолуго виправдовувався, що в Амстердамі ну просто таки випадково гуляв містом і зустрів олігарха Коломойського.

Виведення грошей "Приватбанку"

Утім те, що не хотів робити генпрокурор Луценко за часів Порошенка, таки почала робити генпрокурорка Венедіктова при Зеленському.

Восени 2020 року вона підписала запити НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на отримання міжнародної правової допомоги у Латвії та ще кількох європейських країнах.

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Детективи Антикорупційного бюро хотіли отримати додаткову інформацію про рух коштів на рахунках у латвійському дочірньому банку "Привату". Вони таки отримали її, і це було справді вражаюче відкриття.

Оскільки, виявилось, що в день перед банкрутством "Приватбанку" з нього було виведено понад 300 мільйонів доларів.

Отримана інформація показала, що гроші з банку виводили вже навіть після оголошення банкрутства і після введення туди тимчасової адміністрації Нацбанку. Тобто, виводилися вже державні кошти.

Для цього, за вказівкою Олександра Дубілета та його заступниці – Людмили Шмальченко, було зламано доступ в систему електронних платежів банку і умисно проведено заднім числом понад десяток банківських переказів на загальну суму у 120 мільйонів доларів.



Доступ в систему зламали за вказівкою Олександра Дубілета та його заступниці / Фото gorod.dp.ua

Неспростовні докази причетності Дубілета

Гроші отримала офшорна компанія Claresholm Marketing Ltd, яку контролюють Коломойський та Боголюбов. Так детективи отримали неспростовні докази причетності Дубілета до масштабного розкрадання грошових активів банку вже після того, як активи "Привату" були передані в управління державі.

Отримавши ці дані та клопотання від НАБУ та САП, Венедіктова одразу підписала підозру спочатку заступнику Дубілета – Володимиру Яценку. Його затримали 3 тижні тому під час спроби вилетіти з України приватним літаком.

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Після затримання і допиту Яценка, настала черга і самого Дубілета, якому генпрокурорка підписала підозру 3 дні тому І якого тепер за всіма зібраними доказами і свідченнями його підлеглих, підозрюють у розкраданні 8 мільярдів гривень.

Якими можуть бути дії Дубілета

Сам Дубілет переховувався в Австрії. Втім, очевидно, тепер йому доведеться залишити Євросоюз, аби не бути депортованим на батьківщину на вимогу української генпрокуратури, або ж переховуватися в російському Ростові, звідки, як ми знаємо, Кремль нікого не видає.

Є ще один варіант: повернутися в Україну і розповісти детективам про те, як було прийнято рішення про виведення цих мільярдів гривень з "Приватбанку" і за чиєю вказівкою він виводив ці гроші з банку.

Якщо це станеться, то наступним кроком стане вже підписання генпрокурором підозри самому Коломойському, чого досі за останні 20 років української історії і уявити було неможливо.

Власне це – законне покарання олігарха на підставі неспростовних доказів за масштабне пограбування країни і буде справжньою деолігархізацією яку нам обіцяли ще за попереднього президента і до якої ми наблизилися.