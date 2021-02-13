Масштабні наслідки негоди в Україні: дорожники Рівного готуються до нового удару стихії

Не встигли оговтатись від наслідків стихії – як готуються до чергового удару погоди. Дорожники без упину працюють на Рівненщині.

Цей регіон – чи не найбільше засипало снігом. Сьогодні, 13 грудня, зранку усі шляхи – проїзні, однак водіїв просять найближчими днями таки утриматись від їзди дорогами області.

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Дорожники готуються до стихії

За словами речника Служби автомобільних доріг у Рівненській області Дмитра Леонтіюка, відхід сніговію використали для того, щоб максимально ефективно розчистити дороги.

Ми це робимо для того, щоб під час надходження наступних ударів стихії і аномальних снігопадів, які прогнозуються, мати запас потужності і запас площі для того, щоб було куди прибирати утворення нового снігового покриву,

– зазначив Леонтіюк.

Досі залишається обмеженим рух вантажівок на окремих ділянках автодоріг Волинської та Івано-Франківської областей. Рятувальники працюють у посиленому режимі на більшості території України.



Негода в Україні / Фото 24 каналу

Витягли вантажівку "Без обмежень"

Лише за останню добу зі снігових заметів доводилось витягати понад пів тисячі автомобілів та вантажівок, а також – кілька карет швидкої допомоги.

В Рівному зі снігу витягли вантажівку з музичними інструментами рок-гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ". Транспорт не зміг подолати шлях, коли віз обладнання для концерту.

У Львові відкрили пункти обігріву

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Через негоду в Україні знеструмлено 64 населені пункти у семи областях. Найбільше на Львівщині. Там 20 сіл залишаються без електрики, працюють бригади обленерго.



Пункти обігріву у Львові / Фото "Суспільне"

В самому Львові облаштували понад пів сотні пунктів обігріву. Адже на зміну аномальним снігопадам прийшли сильні морози. Один з таких пунктів працює у Ратуші. Також можна погрітись та випити гарячого чаю у районних адміністраціях та у міських закладах культури.

Де саме можна погрітися у Львові – за посиланням

Таких потужних снігопадів, як цього тижня, у Львові не було вже останні кілька років. Комунальники розчищали перш за все центральні дороги, і лише зараз, коли снігопад вщух, до ладу доводять внутрішні двори.

Двірниця працює, попри поважний вік

Двірниця Ганна Яківна активно працює, попри свій поважний вік – їй 87 років. Останні 11 років вона господарює на подвір'ї двох багатоповерхівок.

Трагічний випадок у Чернігові

На жаль, в таку пору не обійшлось і без трагічних випадків. В Чернігові жінка послизнулась та попала прямісінько під колеса сміттєвоза. Водій не встиг загальмувати – від отриманих травм постраждала померла на місці.



У Чернігові сміттєвоз переїхав жінку / Фото Поліції Чернігівської області

Синоптики прогнозують погіршення погоди

Тим часом синоптики прогнозують чергове погіршення погоди. В Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Харківській областях – будуть хуртовини.

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Місцями пориви вітру сягатимуть до 20 метрів за секунду. А в акваторії Азовського моря через сильні пориви вітру можливе обмороження суден. У високогір'ї є ймовірність сходження лавин.