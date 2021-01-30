Обмежений рух на Одещині, сотня населених пунктів без світла: в Україні вирує негода

Україна досі потерпає від ускладнення погодних умов. Внаслідок цілодобової роботи снігоочисної техніки, проїзд забезпечили на дорогах загального користування, проте є проблеми з рухом вантажівок на Миколаївщині та Одещині. Більше сотні населених пунктів України залишились без електропостачання.
Джерело: ДСНС
У Службі автомобільних доріг повідомили, що заторів на дорогах загального користування немає.
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Проте досі обмежено рух вантажівок на дорогах державного значення на Одещині та Миколаївщині. Зокрема, мовиться про:
Для розчищення автошляхів залучили більше ніж 840 одиниць техніки та понад 1 тисячу працівників.Цікаво! За час негоди рятувальники відбуксирували 1 тисячу 150 транспортних засобів, серед них 29 – автобусів та 31 швидку допомогу. Також працівники ДСНС допомогли більше ніж 2 тисячам 100 особам, серед них були 3 майбутні мами. Також розпилили та прибрали понад сотню дерев, які завалили дороги.
Від негоди страждають не лише автошляхи, а й населені пункти. Так, станом на ранок 30 січня без електропостачання в Україні залишились 108 сіл та селищ. Усі вони на Одещині та Миколаївщині.