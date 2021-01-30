Вітер виривав стовпи з землі: наслідки потужної негоди на Одещині

Вже четвертий день на Одещині ліквідовують наслідки негоди. Без світла досі залишаються 74 населені пункти по всій області. Серед них – село Зоринове, в якому проживають близько 50 пенсіонерів. За їхніми словами, що шквальний вітер налетів ввечері 27 січня.

Джерело: 24 канал

Потужний вітер був такої сили, що видирав із землі електричні стовпи.

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Величезні кучугури снігу ускладнюють роботу електриків

Енергетики змогли дістатися в село лише напередодні. Вони прибирають повалені стовпи та риють ями для нових електроопор. Роботу ускладнюють величезні кучугури снігу.

Представник ДТЕК "Одеські тепломережі" Олексій Бурлаков відзначив, що вітер, ожеледиця, а також налипання снігу на електродроти дали велике навантаження. Відтак опори не витримали, і впали.

Без світла також наразі понад 200 будинків в самій Одесі. Більшість – це приватні помешкання та ще 4 багатоповерхівки. 28 бригад працюють над відновленням електрики в місті.



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Без упину працюють також рятувальники. Із заметів вони витягують транспорт. На державній трасі Київ – Одеса утворився затор між селами Ревове та Знам'янка.

В заторі перебувають близько 300 одиниць вантажного транспорту, до розчищення затору залучена інженерна техніка служби ДСНС: 20 одиниць техніки та 30 осіб особового складу,

– повідомив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації Олександр Загурський.

І додав, що з затору вилучено близько 200 одиниць техніки та надано допомогу майже 400 постраждалим.

На трасах облаштували пункти обігріву

У пунктах обігріву за всі дні негоди нагодували 900 людей. Здебільшого – водіїв-далекобійників, які довго стояли в заторах. Допомогли і місцеві підприємці. Вони надали предмети першої необхідності.

Витягувати авто із заметів також виїхали прикордонники. За допомогою тросу, лопат та КрАЗу витягли декілька легкових машин і вантажівок зі снігової пастки.

Натомість синоптики попереджають про новий циклон. Чергове погіршення погоди в регіоні прогнозують на понеділок, 1 лютого. Буде сніг з дощем, через це можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця.

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