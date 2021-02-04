Наслідки аварії на Запорізькій ТЕС: в енергосистемі України з'явився дефіцит потужності

В об'єднаній енергосистемі України з'явився дефіцит потужності. Відповідну ситуацію спричинило повне розвантаження Запорізької ТЕС після аварії 3 лютого.

Джерело: Укренерго

Водночас 3 лютого аварійна допомога з суміжних енергосистем – не активувалася.

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"Внаслідок повного розвантаження Запорізької ТЕС в ОЕС України з'явився дефіцит потужності 750 мегават, який диспетчери Укренерго компенсували завдяки збільшенню виробництва електроенергії на гідроелектростанціях", – мовиться в повідомленні.

Відповідні ГЕС та ГАЕС 3 лютого виробили 26,8 мільйона кіловат-годин, що більше обсягів торгових графіків на 8 мільйонів, додали у пресслужбі компанії.

В Укренерго пояснили, що дефіцит компенсували власною українською генерацією, без залучення аварійної допомоги інших держав.

Аварія на Запорізькій ТЕС: головне

На Запорізькій тепловій електростанції, яка є найбільшою ТЕС в Україні, ввечері 3 лютого зупинилися всі блоки станції. Майже одразу після цього місто опинилося у повній темряві.

В підсумку Запорізька ТЕС розвантажилася повністю – до 0 мегават з втратою живлення власних потреб.

У результаті – тимчасово було знеструмлено споживачів міст Енергодар та Дніпрорудне сумарним навантаженням.

Для з'ясування обставин інциденту на ТЕС буде створять комісію за участю представників всіх необхідних інстанцій.

У Запорізькому енерговузлі залишалися в роботі без відключень всі лінії магістральної мережі та підстанції НЕК Укренерго.