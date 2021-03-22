Росія користується цим, – в "Голосі" прокоментували погром Банкової

Біля Офісу Президента 20 березня пройшла масова акція протесту на підтримку арештованого Сергія Стерненка. Однак погром, який влаштували активісти, негативно вплинув на імідж України на світовій арені.

Таку думку висловив нардеп із "Голосу" Андрій Осадчук. Він наголосив, що формат протесту був не найкращим. За підрахунками Офісу Президента, мітингувальники завдали шкоди на 2 мільйони гривень.

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Ставлення "Голосу" до мітингів

За словами Осадчука, варто детальніше розглядати суботні протести, а також аналізувати, кому це могло б бути вигідним та які наслідки від таких дій. Зокрема варто зважати, як такі руйнівні мітинги впливають на ставлення світу до України.

Картинка, яка була на телебаченні – розійшлась по цілому світу. Це зіграло негативну роль для іміджу України. Наші вороги з Росії використали цю інформацію на своїх телеканалах,

– запевнив нардеп.

Яка шкода від протестів

Також він наголосив, що акція під Офісом Президента навряд чи наблизила справедливий суд і для Сергія Стерненка, і для інших громадян. Тому це, за словами Осадченка, не принесло жодної практичної користі для реальних реформ в Україні, а навпаки – зашкодило їм.

Наслідки протестів: дивіться відео

Акції на підтримку Стерненка: коротко

Активіста Сергія Стерненка засудили до понад 7 років тюрми.

Українці вже декілька разів виходили на мітинги із вимогою його звільнити.

20 березня у Стерненка день народження. Тому мітингувальники зібрались саме у цей день.

Будівлю Офісу Президента закидали фаєрами, а також розбили вікна.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що серед протестувальників були провокатори.

Реакція нардепа з "Голосу" Андрія Осадчука: відео