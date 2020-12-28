Для українців 2020 рік виявився непростим. Втім, попри випробування на пандемію коронавірусу, більшість людей почувалися щасливими.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Їх оприлюднили на офіційній сторінці.

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► Українці та щастя

За результатами дослідження, більшість громадян таки почувалися щасливими у 2020 році. Зокрема:

майже 9% – дуже щасливими;

майже 46% – переважно щасливими.

Водночас це трохи нижчий рівень відчуття щастя, у порівнянні з 2017 – 2019 роками.

Я сказав би навіть, що це найнижчий рівень почуття щастя за 4 роки спостережень,

– підкреслив аналітик Петро Бурковський.

► Нещасні та переважно нещасні

Опитування також показало, що кількість людей, які почуваються переважно нещасними або цілком нещасними також зросла. Загалом їх понад 38%.

► Сподівання громадян

Наприкінці року найпоширенішими почуттями українців щодо майбутнього держави є:

надія – 43%,

оптимізм – 31%,

тривога – 28%,

радість – 4%.

Крім того, зросла кількість респондентів, які відчувають розгубленість, коли думають про долю України в майбутньому.

На це повпливала пандемія коронавірусу та економічна криза. Зокрема, зменшилася кількість людей, які відчувають надію (у порівнянні з 2017 та 2019 роками). Втім, це почуття значно більше, ніж було у 2015 році.

Що відомо про опитування

Загальнонаціональне опитування провели у Фонді "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України (за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей).

Довідка. Опитування здійснили методом особистого інтерв'ю.Загалом опитали 2004 респонденти, віком 18 років і старше. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.