Наскільки ти – літературний котик: святковий тест

3 березня 2021 , 12:32
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Джерело:

24 канал

Міжнародний День письменника світ щороку святкує 3 березня. Ми приготували тест, який допоможе зрозуміти, як добре ти знаєш літературу.

Разом з письменниками вирушай у мандрівку від Вікторіанської Англії до курйозних знайомств у тіндері.

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Відповідай на усі запитання і дізнайся, на скільки відсотків ти – літературний котик.

Як відсвяткувати День письменника

  • Що за свято без бенкету. Цього разу пропонуємо влаштувати його у найближчій книгарні або бібліотеці. Замов собі щось класичне або пізнавальне. А на десерт – неодмінно той роман у зефірковій палітурці, про який так не хочеться зізнаватися знайомим.
  • Послухай поезію. Так, читати вірші подумки – це прекрасно. Однак немає нічого кращого, аніж коли вірші читає автор. І хоча зараз карантин, і нам довелося навчитися жити без авторських читань наживо, завжди врятують записи. Кажуть, поезія продовжує життя. Не знаємо, правда це чи ні, однак вона точно робить його щасливішим.
  • Зроби це свято своїм. Відкриємо секрет: жоден письменник не знає, що він може писати, доки не почне це робити. Історія кожного класика світової літератури колись почалася з першого речення.
  • Перечитай улюблену дитячу книгу. Іноді немає нічого кращого, аніж сісти у барвистий потяг спогадів, який пахне карамеллю і варенням, та вирушити у дитинство.