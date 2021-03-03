Міжнародний День письменника світ щороку святкує 3 березня. Ми приготували тест, який допоможе зрозуміти, як добре ти знаєш літературу.

Разом з письменниками вирушай у мандрівку від Вікторіанської Англії до курйозних знайомств у тіндері. Актуально Старшокласники з Рівного зачитали реп про Лесю Українку: круте відео Відповідай на усі запитання і дізнайся, на скільки відсотків ти – літературний котик. Як відсвяткувати День письменника Що за свято без бенкету. Цього разу пропонуємо влаштувати його у найближчій книгарні або бібліотеці . Замов собі щось класичне або пізнавальне. А на десерт – неодмінно той роман у зефірковій палітурці, про який так не хочеться зізнаватися знайомим.

. Замов собі щось класичне або пізнавальне. А на десерт – неодмінно той роман у зефірковій палітурці, про який так не хочеться зізнаватися знайомим. Послухай поезію. Так, читати вірші подумки – це прекрасно. Однак немає нічого кращого, аніж коли вірші читає автор. І хоча зараз карантин, і нам довелося навчитися жити без авторських читань наживо, завжди врятують записи. Кажуть, поезія продовжує життя. Не знаємо, правда це чи ні, однак вона точно робить його щасливішим.

Так, читати вірші подумки – це прекрасно. Однак немає нічого кращого, аніж коли вірші читає автор. І хоча зараз карантин, і нам довелося навчитися жити без авторських читань наживо, завжди врятують записи. Кажуть, поезія продовжує життя. Не знаємо, правда це чи ні, однак вона точно робить його щасливішим. Зроби це свято своїм. Відкриємо секрет: жоден письменник не знає, що він може писати, доки не почне це робити. Історія кожного класика світової літератури колись почалася з першого речення.

Відкриємо секрет: жоден письменник не знає, що він може писати, доки не почне це робити. Історія кожного класика світової літератури колись почалася з першого речення. Перечитай улюблену дитячу книгу. Іноді немає нічого кращого, аніж сісти у барвистий потяг спогадів, який пахне карамеллю і варенням, та вирушити у дитинство.