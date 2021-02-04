На нашу країну напали і ми будемо діяти так, як потрібно, – Данілов про блокування каналів

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав журналістські інституції не робити поверхневі оцінки блокування каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна". У цьому питанні слід розбиратися по суті, а не за форматом.

Джерело: фейсбук Олексія Данілова

У заявах International та European Federation of Journalists мовиться про те, що заборони повинні застосовуватися лише у "дуже виняткових обставинах".

До теми Таких каналів багато, будуть документи – буде реакція, – Данілов про санкції проти ЗМІ Козака

Що сказав Данілов

Хочемо поінформувати IFJ а EFJ, що Україна вже 7 років живе в таких надзвичайних умовах, назва яким – війна,

– підкреслив секретар РНБО.

За його словами, Росія у війні проти нашої держави використовує всі технології інформаційної війни, які жодним чином не відповідають "міжнародно-правовим стандартам", на необхідність дотримання яких вказують організації.

"Одним із знарядь гібридної зброї Росії в боротьбі проти України є телевізійні ресурси, фінансування яких фактично здійснює країна-агресор через афілійованих з нею політиків", – наголосив Данілов.

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Він заявив, що IFJ та EFJ варто було зробити "найелементарніший аналіз контенту телевізійних каналів, долею яких вони так опікуються, щоб визначити, наскільки він відповідає високим світовим журналістським стандартам об'єктивності і неупередженості".

Чи можлива була би робота у Великій Британії, США під час Другої світової війни філій фашистських газет і радіостанцій? Їх закриття також було би розцінено як напад на "свободу слова"?

– наголосив політик.

Данілов підсумував, що введенням санкцій проти каналів Україна не обмежувала свободу слова, а діяла так, як потрібно, аби зберегти державу.

Рада нацбезпеки та оборони 2 лютого ввела санкції проти соратника Віктора Медведчука – Тараса Козака. Він є офіційним власником ZIK, NewsOne та "112 Україна". Канали припинили своє мовлення. Більше про блокування каналів – читайте тут.



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