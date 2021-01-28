Схоже, Росія знову намагається повернути Віктора Медведчука в переговорний процес. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що влада не мовчить і бачить втручання.

Джерело: НВ

Мова йде про розмови щодо обміну полоненими. Очільник ОП запевнив, що позиція української влади однозначна.

Важливо Вугілля Донбасу – Медведчуку: активісти кажуть, що Кремль змінює кураторів підприємств в ОРДЛО

На запитання про те, чому президент мовчить, адже таємні домовленості кума Путіна про обмін полоненими йдуть всупереч офіційній політиці, Єрмак відповів, що "вони не мовчать".

Він наголосив, що офіційну заяву робив і Леонід Кравчук, який очолює українську делегацію у ТКГ, також зробило заяву й МЗС України. ​

Влада дала оцінку спробам проводити трек обміну не через офіційні джерела. Я говорив про це в Берліні, коли в процесі дискусії вперше постало це питання. Наша позиція однозначна,

– запевнив Єрмак.

Про проросійську риторику

Проросійська риторика на телеканалах, які пов’язують з Медведчуком і Мураєвим також значно посилилась. Втім, за словами Єрмака, президент ще на початку каденції говорив, що не втручатиметься у роботу правоохоронних органів.

"Безумовно, ми це помічаємо. Але для цього є відповідні органи, які мають на ці речі реагувати. Ми завжди однозначно – й у виступах президента, й у заявах – говоримо, що це фейкова інформація", – додав Єрмак.

До теми Нацрада оштрафувала "112 канал" за розпалювання ворожнечі та проросійську риторику

Медведчук і обмін полоненими: що відомо